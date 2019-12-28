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Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

29.12.2019 22:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предлагаем посмотреть хит-парад успехов белорусского спорта 2019 года. Это собственный рейтинг программы «Неделя спорта». Вспоминаем, наслаждаемся, гордимся.

Подробности в видеоматериале.

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Вспоминаем, радуемся, гордимся. Успехи белорусского спорта-2019

Люди в материале: Наталья Федорцова
 
 
Ссылка на источник 64
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Новости Беларуси. Предлагаем посмотреть хит-парад успехов белорусского спорта 2019 года. Это собственный рейтинг программы «Неделя спорта». Вспоминаем,...
 
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