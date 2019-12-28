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Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

29.12.2019 22:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конечно, главный старт атлетов в 2020-м – это Олимпийские игры в Токио. Но на этом турнире спортивная жизнь вовсе не заканчивается, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Наш корреспондент Екатерина Лихошапко составила своеобразный календарь международных турниров, которые пройдут в Беларуси в 2020 году.

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

Индорхоккей. Чемпионат Европы среди женских команд. 24-26 января

У этого вида спорта 2 миллиарда поклонников по всему миру. По информации научного портала World Atlas, в 2018 году хоккей на траве стал третьим по популярности после футбола и крикета.

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

В январе пройдет чемпионат Европы среди женских команд. Если хотите открыть для себя индорхоккей – 24-26 января вам во Дворец спорта.

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

Теннис. Кубок Дэвиса, Кубок Федерации. Март, апрель, сентябрь-ноябрь

Квалификация и матчи Кубка Дэвиса, Кубок Федерации – поклонникам тенниса в 2020-м скучать не придется. Сразу три крупных старта, первый из них уже в марте.

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

Биатлон. Этап Кубка IBU. 5-8 марта

Биатлон у белорусов один из самых любимых видов спорта. На соревнованиях в Раубичах всегда есть болельщики, будь то чемпионат мира среди юниоров или континентальное первенство у взрослых. Так вот, с 5 по 8 марта в спорткомплексе пройдет заключительный этап Кубка IBU. Стоит заглянуть.

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

Спортивная ходьба. Командный чемпионат мира. 2-3 мая

Спортивная ходьба редко мелькает в новостях. Познакомиться с ней поближе можно будет уже в начале мая. Более 600 скороходов будут наматывать километры на дорогах столицы в борьбе за титул. Мировой форум проходит лишь раз в два года, поэтому возможность понаблюдать за супервыносливыми спортсменами довольно редкая. Тем более, что и рекорд на 100 километрах принадлежит белорусу – тренеру национальной сборной Виктору Гинько. Правда, на чемпионате мира будут лишь две дистанции: 20 и 50 километров.

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

Фехтование. Чемпионат Европы. 15-21 июня

Лучшие мушкетеры континента съедутся в июне в Минск на чемпионат Европы. Будет разыграно 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенствах у шпажистов, рапиристов и саблистов. Без сомнения, зрители увидят накал страстей, ведь для многих старт станет заключительным в преддверии Олимпиады.

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира «Челлендж». 1-6 июля

Понаблюдать за красотой во всех смыслах можно будет в июле. У нас пройдет этап Кубка мира по художественной гимнастике серии «Челлендж».

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира среди студентов. 21-23 августа

Гребля на байдарках и каноэ плюс белорусы – равно успех. Будем надеяться, что эта формула сработает на чемпионате мира среди студентов, который пройдет на гребном канале в Заславле в августе.

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

Шахматы. Женский Кубок мира. 10 сентября – 3 октября

Беларусь вовсю готовится ко Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в 2022-м. Уже который год в Беларуси проходят крупные турниры, следующий – не исключение. Концентрация умнейших девушек планеты будет зашкаливать – Минск примет женский Кубок мира.

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

Таэквондо ITF. Кубок мира. 23 ноября – 1 декабря

Более 1000 лучших таэквондистов в Минске. Столица под конец года примет Кубок мира этого вида спорта. Отличный шанс поближе узнать корейское боевое искусство.

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

Конечно, не обойдется и без ставших уже традиционными Рождественского турнира, Минского полумарафона, международного карнавала Viva Rovar и других открытых чемпионатов и кубков страны, на которые приезжают иностранные спортсмены. Посмотреть будет на что!

Какие международные турниры пройдут в Беларуси в 2020-м? Дайджест «Недели спорта»

Люди в материале: Екатерина Лихошапко
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Конечно, главный старт атлетов в 2020-м – это Олимпийские игры в Токио. Но на этом турнире спортивная жизнь вовсе не заканчивается, сообщили в...
 
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