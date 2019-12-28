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В Беларуси в 2020 году планируется увеличение тарифов на ЖКУ на $5

29.12.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в 2020 году планируется увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на $5. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В Беларуси в 2020 году планируется увеличение тарифов на ЖКУ на

"Последние дни уходящего года - это очень напряженная работа. Считаю, в этом году мы справились неплохо. У нас есть прогноз, бюджет, утвержденные и подписанные главой государства. Традиционно мы подпишем документ об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на $5, жилищную программу по всем приложениям", - сказал Дмитрий Крутой.

Президентом подписана и государственная инвестиционная программа на следующий год. "Это позволит нам уже с 1 января продолжить финансирование 107 проектов и успешно освоить более Br580 млн инвестиций именно за счет бюджета. Можно сказать, что в следующий год мы вступаем во всеоружии и с полным пакетом подписанных нормативных документов", - отметил первый вице-премьер.

 
 
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  В Беларуси в 2020 году планируется увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на $5. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой в...
 
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