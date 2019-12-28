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Каким был уходящий 2019-й? Что он нам принёс? Чему научил? Итоги года по версии Юлии Огневой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда до Нового года всего два дня и последняя итоговая «Неделя» в 2019-м, волей-неволей будешь резюмировать. Какими были уходящие 12 месяцев? Что они нам принесли? Чему научили?
Юлия Огнева, СТВ:
Итак, центральное политическое действо выделить несложно – выборы в Национальное собрание Республики Беларусь. Граждане избрали 110 депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики определили на заседаниях местных Советов депутатов каждой области и Минска. Часть сенаторов назначил Президент.
Юлия Огнева:
Если брать за основу, что спорт вроде как и не должен, но все же является частью большой политики, то II Европейские игры в Минске как раз то самое событие, которое определило год 2019-й. Более 3500 спортсменов из 50 стран соревновались в 15 видах спорта. В белорусской копилке 69 наград и второе место в медальном зачете.
Юлия Огнева:
Открытость миру демонстрируем и через расширение и объединение безвизовых зон. Теперь территория «Брест – Гродно» единая. Пребывать на ней без виз можно до 15 суток кряду. Ну и недавно увеличен срок пребывания в стране иностранцев без регистрации с 5 до 10 дней.
Оправдывает себя и 30-дневный безвиз через Национальный аэропорт «Минск». Открытие второй взлетно-посадочной полосы, которое, кстати, произошло тоже в 2019 году, способствует увеличению туристического и делового пассажиропотока.
В 2019-й отмечали 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В военном параде приняли участие более 5000 военнослужащих, свыше 280 единиц боевой техники, около 50 самолетов и вертолетов, в том числе самый крупный в мире сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160.
Но дело ведь даже не в этом. Беларусь свято хранит память о подвиге наших дедов и прадедов. И если мы не взваливаем на себя ответственность за начало кровопролития, потому что никогда не были первопричиной военных действий, то это не значит, что не делали для победы все, что могли. И даже больше.
Юлия Огнева:
А еще уходящий год был богат на кадровые дни. Почти под занавес был назначен новый глава Администрации Президента – им стал Игорь Сергеенко. Экс-руководитель политического штаба страны Наталья Кочанова возглавила Совет Республики. Перестановки произошли и в руководстве правительства. Тоже не так давно первым заместителем премьер-министра был назначен экс-министр экономики Дмитрий Крутой. Александр Турчин отправился в Минскую область губернатором.
Юлия Огнева:
Вакантное место заместителя премьер-министра занял экс-губернатор Гомельской области Владимир Дворник. На его место чуть позже был назначен Геннадий Соловей, до этого работавший первым зампредом облисполкома.
Что касается руководителей министерств, то из назначенных в этом году – Анатолий Хотько, он пришел вместо Леонида Зайца в Минсельхозпрод. Владимир Караник стал у руля Министерства здравоохранения. Алексей Авраменко был назначен министром транспорта и коммуникаций. Новый руководитель и у Министерства внутренних дел – Юрий Караев. Он был назначен после того, как экс-министр Игорь Шуневич подал в отставку.
Юлия Огнева:
Юлия Огнева:
Теперь о назначенцах этой недели. Первым зампредом Гомельского облисполкома стал Игорь Чеснок, заместителем председателя Гродненского облисполкома – Виктор Пранюк. И сразу восемь новых руководителей в районах: в Полоцком – Игорь Маркович, в Верхнедвинском – Василий Шилов, в Толочинском – Олег Лындин, в Наровлянском – Сергей Дылюк, в Кореличском – Геннадий Шатуев, в Ошмянском – Владислав Гершгорин, в Костюковичском – Александр Горбачевский, в Кричевском – Сергей Шацкий. После слов благодарности за работу во время парламентской кампании глава государства очертил перспективу: расслабляться не время.
Юлия Огнева:
Все силы нужно сосредоточить на развитии экономики. Будет крепкой экономика – будет крепкой страна. Экономическое развитие зависит не только от чиновников, но и от руководителей отдельно взятых предприятий. Игорь Шустов стал гендиректором «Минск Кристалла», флагмана ликеро-водочной отрасли. До этого он был первым заместителем руководителя концерна «Белгоспищепром». В самом концерне новый председатель – Анатолий Бубен. Здесь стоит назвать причину, по которой своей должности лишился прежний глава – Александр Забелло: коррупция на «Минск Кристалле», в подчиненной организации.
Юлия Огнева:
И не потому, что в стране сплошь и рядом коррупционеры. Просто, начиная с самой первой своей президентской кампании, Александр Лукашенко нетерпим к коррупционным проявлениям. И каждое дело – на особом контроле. И ни одному коррупционеру спуска не будет.
Юлия Огнева:
Добавлю также, что первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен экс-заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. Аналогичную должность в Министерстве промышленности занял Сергей Гунько, до этого он был в кресле замминистра. В Минюсте также новый заместитель министра – Наталья Филиппова, ранее она руководила главкомом этого же министерства.
От дел внутренних – к внешней политике. Так удачно сложилось, что Александр Лукашенко дал интервью Алексею Венедиктову, лучшему журналисту России по итогам этого года. Хотя одним конкретным годом уровень профессионализма Венедиктова определять даже как-то грешно – бессменный главный редактор радиостанции «Эхо Москвы».
Почему удачно сложилось? Удачно для подведения итогов. Понятное дело, разговор шел на разные темы, но все-таки белорусско-российские отношения легли в его основу.
Юлия Огнева:
Можно было бы стартовать издалека, как любят некоторые, но смысла в этом нет: очевидно, что основная тема, особенно последние полгода, – углубление интеграции в Союзном государстве. Хотя надо признать, что тема-то давно не новостная – меньше месяца назад отпраздновали 20-летие со дня подписания Договора о создании СГ, в котором, собственно, большинство положений и прописано. Но так получилось, что о необходимости их реализации по-настоящему заговорили два десятка лет спустя.
Уже на этапе начала активного диалога стало понятно, что просто не будет. И в процессе казалось, что за информационным шумом (спасибо коллегам – и российским, и нашим) чистый звук сути услышать так и не получится, но, благо, наш Президент умеет расставлять точки над «i».
Юлия Огнева:
Юлия Огнева:
И вот тут очень важно уметь отделять зерна от плевел, видеть проблемы и решать их, но при этом не обесценивать все то хорошее, чего уже удалось достичь. Значимость двух стран друг для друга переоценить попросту невозможно. Мы исторически вместе, вместе прошли не одну войну, пережили распад огромной страны, научились строить отношения по-новому. И ведь неплохо получается.
Россия уже много лет основной торгово-экономический и инвестиционный партнер Беларуси. Торговля идет бойко (если не создаются искусственные препоны), открываются совместные предприятия, растет товарооборот. В политике – исключительная поддержка друг друга, нет расхождений во мнениях по международной повестке. О человеческих отношениях и говорить нечего – братья.
Юлия Огнева:
Юлия Огнева:
Александр Лукашенко поздравил коллегу, подчеркнув, что Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом. Чуть позже глава белорусского государства принял приглашение посетить Житомир. На II Форуме регионов Беларуси и Украины президенты познакомились лично.
Конечно, добрыми друзьями с первого взгляда стать невозможно, но взаимная симпатия – это то, что было наверняка. А как, если не по-доброму и с уважением, отнестись к многоопытному лидеру, который чуть ли не на каждом крупном международном мероприятии подчеркивает: нужно вернуть мир на украинскую землю. И не просто говорит – готов сделать для этого все.
В белорусской столице вот уже который год собирается трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Именно здесь, на белорусской земле, были заключены минские соглашения, которые до сих пор всеми сторонами признаются как единственный возможный путь преодоления противостояния в Донбассе.
Минск готов и дальше быть переговорной площадкой для любых форматов. И очевидно справляется с этой миссией более чем хорошо, если судить по отзывам, которые гуляли по интернету после недавней встречи «нормандской четверки» в Париже. Но главное ведь даже не в том, кто, как и с чем справляется, если диалоги и действия в конечном счете приведут к миру. Потому что Беларусь и Украина – не просто страны-соседки.
Юлия Огнева:
В отношениях с Европейским союзом нынешний год можно назвать продолжением наметившейся пару лет назад тенденции на возобновление активного сотрудничества. И здесь можно выделить два главных события: Александр Лукашенко после длительного перерыва совершил официальный визит в страну Европейского союза – Австрию и Совет ЕС утвердил решение о подписании визового договора с Беларусью.
Юлия Огнева:
Юлия Огнева:
Теперь что касается визового соглашения. На неделе стало известно, что ЕС предлагает его подписать в январе.
Так что, судя по всему, со 2 февраля 2020 года шенгенские визы для нас будут стоить 80 евро. Но с реальной перспективой снижения цены до 35. Правда, когда это произойдет, станет ясно после подписания документа.
Юлия Огнева:
Новость о возвращении послов пришла после встречи Александра Лукашенко с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.
Вообще, если проанализировать географию гостей, которых в этом году принимали во Дворце Независимости, то без преувеличения можно констатировать: она очень широкая. Австрия, Армения, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Германия, Египет, Зимбабве, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Сирия, Словакия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия, Швеция, Япония. Всего в Минске Президент Беларуси провел около 80 встреч.
Также Александр Лукашенко летал в Армению, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Россию, Туркменистан, Украину. Официальные визиты состоялись в Австрию, Сербию и Турцию. Что ж: многовекторность, иначе и не скажешь.
Юлия Огнева:
Африканский вектор сотрудничества курирует Управляющим делами Президента Виктор Шейман. На неделе его с докладом принимал глава государства. В частности, речь шла о строительстве нескольких совместных предприятий. Также Президенту было доложено о предварительных итогах года в Управделами. Результаты лучше, чем годом ранее. Ожидаемая выручка превысит миллиард 800 миллионов рублей.
Юлия Огнева:
Итак, главный показатель – валовой внутренний продукт. Рост за 11 месяцев – 1,1 %. Сама по себе цифра ни о чем не говорит, но до плана по году явно не дотянем. То же самое с экспортом. Пока есть данные только по январю – октябрю. Внешнеторговый оборот товаров составил 98,4 %.
Но есть и хорошие новости. Реальные денежные доходы населения за 10 месяцев увеличились на 6,6 %, что значительно выше, чем было запланировано. Инфляция в январе-ноябре составила 4,2 %, то есть по итогу почти наверняка не будет превышен 5-процентный порог, как и предполагалось. Золотовалютные резервы с начала года увеличились на 128 %. На 1 декабря это 9 миллиардов 159 миллионов долларов в эквиваленте.
Вот такие сухие цифры официальной статистике. За ними – объективные и субъективные причины. Например, понятно, что как общая экономическая, так и ситуация с экспортом была бы иной, если бы не история с грязной нефтью и налоговым маневром. Да и закрытия перерабатывающих предприятий не раз били под дых. Впрочем, что не убивает, то делает сильнее.
Юлия Огнева:
Экспорт по итогам года должен превысить 2 миллиарда долларов. Но главное: созданы условия, при которых белорусским и глобальным игрокам удобно создавать конечный продукт внутри страны, а после коммерциализировать его на международном рынке.
Юлия Огнева:
В 2019 году получила развитие тема декриминализации экономических правонарушений. Хоть бизнес пока доволен не до конца, но определенные подвижки в этом вопросе не замечать не может. И вот на неделе стало известно о том, что в стране будет создан независимый Экономический апелляционный суд. Такое решение принято по итогам разговора главы государства с председателем Верховного суда Валентином Сукало. В новой структуре будут работать более 20 наиболее опытных судей.
Но речь на встрече шла не только об этом. Глава государства напомнил о встрече с судейским корпусом страны в новом Доме правосудия.
Как доложил Валентин Сукало, сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшее пятилетие. По 14 из 23 положений исполнителем является Верховный суд.
Юлия Огнева:
Были озвучены впечатляющие цифры: 16 миллионов административных правонарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 миллиона граждан. И это за неполные пять лет. Так вот, позиция Верховного суда по нижнему пределу санкций: зачастую вместо штрафа вполне достаточно предупреждения.
Интересно, что около 80 % всех штрафов приходится на нарушения правил дорожного движения. Большинство выявлено камерами фотофиксации. И вот на неделе автолюбители заметили, что устройства исчезли с привычных мест. Что происходит? Здесь подробнее:
Юлия Огнева:
Сейчас в мире более четырех десятков горячих точек разной интенсивности. Например, самые-самые: Афганистан, Сирия, Йемен, где войны длятся десятилетиями и только в этом году унесли жизни тысяч мирных жителей. Или юго-восток Украины, где вот уже пять лет тлеет конфликт. И турбулентность настолько высокая, что любой очаг – уже существующий или совершенно новый – грозит перерасти в глобальный военный конфликт. И тогда экологические катастрофы, пандемии, демографические и продовольственные кризисы покажутся не такими уж и страшными, ведь на кон будет поставлено существование цивилизации как таковой.
Пожалуй, главное потрясение года в сфере безопасности – развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Под вопросом судьба многостороннего Договора по открытому небу. Если в 2020 году не будет продлен Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, то не останется ничего, что будет сдерживать гонку. Страшно? Мне тоже.
Юлия Огнева:
Минск в этом году не раз становился диалоговой площадкой для поиска решений, которые бы могли обеспечить безопасность в регионе. Одно из центральных мероприятий – конференция «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». На ней Александр Лукашенко в том числе инициировал разработку и принятие многосторонней политической декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Об этом же белорусский лидер говорил и после, например, на саммите СНГ в Ашхабаде. Не говоря уже о других мирных инициативах, как то скорейшее прекращение конфликта в Донбассе, возобновление переговорного процесса, аналогичного Хельсинкскому.
Юлия Огнева:
Юлия Огнева:
На прошлой неделе был утвержден новый план обороны страны. Новый акцент – стратегическое сдерживание – нанесение неприемлемого ущерба противнику, если таковой появится. Для этого будем обновлять вооружение. А вот численность армии в ближайшее время останется прежней.
При этом не стоит забывать о такой части системы национальной безопасности, как территориальная оборона. Это войска, которые созываются только на время войны или в период напряженной военно-политической ситуации. Их численность в нашей стране – около 120 тысяч человек. То есть вдвое больше, чем численность регулярной армии. Здесь подробнее:
Юлия Огнева:
В эти предновогодние дни продолжается традиция независимой Беларуси – акция «Наши дети». Многие о ней не только знают, но и принимают участие.
Юлия Огнева:
С нового года заработает база данных автоматизированной системы учета многодетных семей. У чиновников будет 12 месяцев, чтобы выполнить поручение Президента о направлении с 2021 года таких семей на строительство жилья в течение года с даты их постановки на учет нуждающихся.
Вообще демографическая ситуация в том числе стала одной из тем, которые поднимались на встрече Президента с депутатами Палаты представителей шестого и седьмого созывов. Парламентарии пообещали подумать над мерами по стимулированию рождаемости. Уже есть предложения. В частности, народные избранники думают над сокращением срока декретного отпуска, чтобы мамы не теряли профессиональную хватку, и даже увеличением пособия для женщин за рождение детей с разницей в три-четыре года.
Но вернемся к праздникам. На неделе в новогоднем благотворительном торжестве во Дворце Республики в рамках акции «Наши дети» принял участие глава государства.
Юлия Огнева:
Кинематограф. Завершились сразу несколько проектов, определивших не одно десятилетие. «Игра престолов», «Теория большого взрыва», очередная трилогия «Звездных войн», «Мстители».
«Беларусьфильм» тоже должен был поставить точку в масштабной истории – на 17 декабря был анонсирован предпоказ фильма «Купала», но событие отложили до лучших времен.
Юлия Огнева:
Юлия Огнева:
Юлия Огнева:
Давайте любить своих. Когда действительно есть за что, а иногда и вопреки – просто чтобы дать шанс.
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Новости Беларуси. Когда до Нового года всего два дня и последняя итоговая «Неделя» в 2019-м, волей-неволей будешь резюмировать. Какими были уходящие 12 месяцев? Что...
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