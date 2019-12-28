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Социальная помощь многодетным семьям в Беларуси увеличится - Петришенко

29.12.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Социальная помощь многодетным семьям в Беларуси увеличится. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Социальная помощь многодетным семьям в Беларуси увеличится - Петришенко

"В этом году были увеличены пособия до достижения ребенком возраста трех лет. В следующем году мы планируем дифференцировать эти пособия в зависимости от количества детей в семье - никоим образом не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения в плане стимулирующих выплат. У тех, у кого трое и более детей, на каждого ребенка будут определенные надбавки. То есть чем больше детей, тем больше социальная помощь от государства", - сказал Игорь Петришенко.

Программа семейного капитала в Беларуси продлена до 31 декабря 2024 года. При этом расширяются направления его досрочного использования исходя из интересов многодетных семей. "Его можно будет использовать для строительства жилья, для получения образования, медицинской помощи и по другим направлениям", - отметил вице-премьер.

Кроме того, планируется, что в следующем году порядка 12 тыс. многодетных семей будут обеспечены жильем в Минске и регионах. "Ставим себе задачу в течение двух-трех лет ликвидировать очередь среди многодетных семей", - добавил Игорь Петришенко.

 
Теги: Минск
 
 
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  Социальная помощь многодетным семьям в Беларуси увеличится. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в программе "Контуры" на...
 
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