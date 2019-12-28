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Петришенко рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям

29.12.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в программе "Контуры" на телеканале ОНТ рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям, сообщает БЕЛТА.

Петришенко рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям

"Что касается врачей, уже сейчас на 2020 год просчитывается увеличение зарплат на примерно 10-15%. И это только в рамках бюджета, а есть еще внебюджетная составляющая", - сказал Игорь Петришенко.

Кроме того, по поручению главы государства, зарплата медиков к 2025 году должна выйти на уровень 150% к средней по экономике (сейчас это 80%).

По словам вице-премьера, вырастут зарплаты и у других бюджетников - учителей, представителей культуры, социальной сферы. "Размер повышения, наверное, будет плавающий. Каждый министр в своей сфере все просчитывает. Эти деньги запланированы в бюджете. Определенные прибавки к уровню заработной платы будут", - отметил он.

 
 
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  Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в программе "Контуры" на телеканале ОНТ рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям,...
 
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