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Петришенко рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям
29.12.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в программе "Контуры" на телеканале
"Что касается врачей, уже сейчас на 2020 год просчитывается увеличение зарплат на примерно 10-15%. И это только в рамках бюджета, а есть еще внебюджетная составляющая", - сказал Игорь Петришенко.
Кроме того, по поручению главы государства, зарплата медиков к 2025 году должна выйти на уровень 150% к средней по экономике (сейчас это 80%).
По словам вице-премьера, вырастут зарплаты и у других бюджетников - учителей, представителей культуры, социальной сферы. "Размер повышения, наверное, будет плавающий. Каждый министр в своей сфере все просчитывает. Эти деньги запланированы в бюджете. Определенные прибавки к уровню заработной платы будут", - отметил он.
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Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в программе "Контуры" на телеканале ОНТ рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям,...
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