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Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рождество и Новый год – это время волшебства и выгодных покупок. В честь этих всеми любимых праздников застройщик Dana Holdings объявил об особых, по-настоящему новогодних условиях покупки квартир в доме № 2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И если вы всегда мечтали о жилье в центре столицы с огромным парком прямо у дома, советуем поторопиться. Ведь такая недвижимость всегда будет особенно востребована, а количество квартир и сроки праздничного предложения ограничены.
Молодые, амбициозные, успешные и при этом не программисты. Новое поколение ломает стереотипы, доказывая, что в любой сфере можно достичь своей цели и быть конкурентоспособными на рынке труда. Именно в Беларуси.
Евгения Василенок не раз могла уехать за границу. Но не уехала и стала зарабатывать в родном Минске.
Евгения Василенок, ведущий специалист отдела продаж компании Dana Holdings:
В отдельные месяцы ее заработок достигает 8 тысяч евро в эквиваленте. Евгения на своем опыте убедилась: целеустремленные молодые люди в возрасте до 30 в нашей стране вполне могут построить себе квартиру, приобрести новый автомобиль и достичь определенного уровня благосостояния.
Евгения Василенок:
Евгения доказала, что все это работает. Решила квартирный вопрос и занялась инвестированием.
Евгения Василенок:
Что касается «Маяка» я спрогнозировала и выиграла на сегодняшний день. Моя квартира оценивается смело в два раза.
Виктория Слонимская в Dana Holdings попала почти случайно, а уже в октябре заработала около 5 тысяч евро – конечно, в национальной валюте. Новые сотрудники начинают работу на ресепшене. Потом обучение. И только после этого можно дорасти до работы с покупателями. Клиентов много. Людей привлекают условия: современные комплексы, простой и понятный порядок расчетов.
Виктория Слонимская, менеджер отдела продаж компании Dana Holdings:
Рассматриваю для себя комплекс «Минск Мир» по улице Аэродромной.
А Виктория Алексеева объясняет, как завоевывалась любовь клиентов и престиж работы. У девушки получается зарабатывать каждый месяц очень хорошо.
Виктория Алексеева, ведущий специалист отдела продаж компании Dana Holdings:
В руководстве компании не скрывают: лучшие менеджеры зарабатывают в месяц на уровне 5-8 тысяч евро в эквиваленте. В новогодние дни поток клиентов особенно большой – и из Минска, и из регионов. Много иностранцев – они с удовольствием инвестируют в нашу недвижимость. Граждане из стран СНГ, Европы и США в последние годы активно вкладывают средства и в жилье, и в коммерческую недвижимость, потому что в Беларуси отмечается устойчивый прирост доходности в этом секторе. А вложения в недвижимость в Беларуси более привлекательны по доходности, чем банковские вклады.
Виктория Алексеева:
Осталось не так много времени, поскольку все дома мы уже практически выстроили, и предложение по квартирам уменьшается буквально с каждым днем.
До Нового года в компании проводят праздничную акцию и предлагают наиболее выгодные условия для покупки квартир в комплексе «Парк Челюскинцев». Клиентов ждут без выходных. И предлагают уникальные для страны финансовые инструменты: беспроцентную рассрочку, партнерские кредитные программы и, главное, индивидуальный подход к каждому.
Этот подход определил решение Татьяны Богданович. В комплексе «Маяк Минска» она приобрела уже пятый объект коммерческой недвижимости. В торговом центре, который весной откроют в доме «Микеланджело».
Татьяна Богданович:
Предприниматель только что вернулась из Японии. Профессиональный интерес заставил ее сравнить привлекательность инвестиционных условий этой страны с Беларусью, и наша страна в этом отношении выигрывает безоговорочно. Когда цена квадратного метра земли в Гиндза – самом ярком торговом и коммерческом районе Токио – достигает миллиона долларов, покупка там недвижимости становится достоянием лишь самых богатых.
Тем интереснее, что японский бизнес очень заинтересовался Беларусью – в этой стране слышали, что проектировать новый уникальный детский сад их земляк, знаменитый архитектор Такахару Тезука собрался в Минске, в комплексе «Парк Челюскинцев». В том самом, где новогодняя акция предлагает лучшие условия по покупке квартир и коммерческой недвижимости. И это, согласитесь, наш новый уровень.
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Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings
Новости Беларуси. Рождество и Новый год – это время волшебства и выгодных покупок. В честь этих всеми любимых праздников застройщик Dana Holdings объявил об особых,...
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