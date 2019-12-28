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Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

29.12.2019 22:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рождество и Новый год – это время волшебства и выгодных покупок. В честь этих всеми любимых праздников застройщик Dana Holdings объявил об особых, по-настоящему новогодних условиях покупки квартир в доме № 2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И если вы всегда мечтали о жилье в центре столицы с огромным парком прямо у дома, советуем поторопиться. Ведь такая недвижимость всегда будет особенно востребована, а количество квартир и сроки праздничного предложения ограничены.

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Молодые, амбициозные, успешные и при этом не программисты. Новое поколение ломает стереотипы, доказывая, что в любой сфере можно достичь своей цели и быть конкурентоспособными на рынке труда. Именно в Беларуси.

Евгения Василенок не раз могла уехать за границу. Но не уехала и стала зарабатывать в родном Минске.

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Евгения Василенок, ведущий специалист отдела продаж компании Dana Holdings:
Я нашла свою нишу, в которой могу расти, как в карьере, и позволить себе тот же уровень жизни, что и за границей. Эта тенденция наблюдается в последние несколько лет. Молодые люди до 30 лет, которые приходят, приобретают недвижимость – коммерческую, жилье – и могут позволить себе приобрести дорогие автомобили. Я не вижу смысла уезжать за границу, если они могут достигать этого уровня здесь.

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

В отдельные месяцы ее заработок достигает 8 тысяч евро в эквиваленте. Евгения на своем опыте убедилась: целеустремленные молодые люди в возрасте до 30 в нашей стране вполне могут построить себе квартиру, приобрести новый автомобиль и достичь определенного уровня благосостояния.

Евгения Василенок:
С их характером, потенциалом и возможностями, устремлениями я могу точно сказать, что до 30 лет людей стало гораздо больше, нежели чем в возрастной категории до 40 или 50.

Евгения доказала, что все это работает. Решила квартирный вопрос и занялась инвестированием.

Евгения Василенок:
Я выбрала себе два объекта жилой недвижимости: один располагается в жилом комплексе «Чайковский», второй располагается в жилом комплексе «Маяк Минска». Выбор только на перспективу. «Чайковский» располагается в центре, активный рост цен был. Соответственно, то, что я приобретала по цене одной, сегодня в цене выросло практически в полтора-два раза.

Что касается «Маяка» я спрогнозировала и выиграла на сегодняшний день. Моя квартира оценивается смело в два раза.

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Виктория Слонимская в Dana Holdings попала почти случайно, а уже в октябре заработала около 5 тысяч евро – конечно, в национальной валюте. Новые сотрудники начинают работу на ресепшене. Потом обучение. И только после этого можно дорасти до работы с покупателями. Клиентов много. Людей привлекают условия: современные комплексы, простой и понятный порядок расчетов.

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Виктория Слонимская, менеджер отдела продаж компании Dana Holdings:
Клиенты разные, но когда они требовательные, я хотя бы понимаю, что им важно знать, за что они платят деньги.

Рассматриваю для себя комплекс «Минск Мир» по улице Аэродромной.

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

А Виктория Алексеева объясняет, как завоевывалась любовь клиентов и престиж работы. У девушки получается зарабатывать каждый месяц очень хорошо.

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Виктория Алексеева, ведущий специалист отдела продаж компании Dana Holdings:
Мы – самая известная компания на сегодняшний день. О нас очень много говорят. Прежде всего говорят о том, что клиентоориентированы. То есть наша задача как менеджеров – не потерять ни одного клиента.

В руководстве компании не скрывают: лучшие менеджеры зарабатывают в месяц на уровне 5-8 тысяч евро в эквиваленте. В новогодние дни поток клиентов особенно большой – и из Минска, и из регионов. Много иностранцев – они с удовольствием инвестируют в нашу недвижимость. Граждане из стран СНГ, Европы и США в последние годы активно вкладывают средства и в жилье, и в коммерческую недвижимость, потому что в Беларуси отмечается устойчивый прирост доходности в этом секторе. А вложения в недвижимость в Беларуси более привлекательны по доходности, чем банковские вклады.

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Виктория Алексеева:
Много клиентов интересуются именно комплексом «Парк Челюскинцев». Он вырос прямо на глазах. Что таить, парк в Минске такой один, поэтому у многих мечта жить возле парка, гулять по парку. Поэтому мы максимально пытались создать условия, чтобы человек получил квартиру своей мечты, когда просто открыв окно в своей квартире, он слышал пение птиц и ощущал свежий воздух, находясь при этом в самом центре столицы.

Осталось не так много времени, поскольку все дома мы уже практически выстроили, и предложение по квартирам уменьшается буквально с каждым днем.

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

До Нового года в компании проводят праздничную акцию и предлагают наиболее выгодные условия для покупки квартир в комплексе «Парк Челюскинцев». Клиентов ждут без выходных. И предлагают уникальные для страны финансовые инструменты: беспроцентную рассрочку, партнерские кредитные программы и, главное, индивидуальный подход к каждому.

Этот подход определил решение Татьяны Богданович. В комплексе «Маяк Минска» она приобрела уже пятый объект коммерческой недвижимости. В торговом центре, который весной откроют в доме «Микеланджело». 

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Татьяна Богданович:
У меня уже на это помещение есть арендаторы. Покупает моя дочка еще. Она живет в Вене, а инвестирует в недвижимость в Беларуси. Родственники из Америки тоже присматривают себе помещения, которые будут покупать: в этом торговом комплексе и в комплексе «Минск Мир».

Предприниматель только что вернулась из Японии. Профессиональный интерес заставил ее сравнить привлекательность инвестиционных условий этой страны с Беларусью, и наша страна в этом отношении выигрывает безоговорочно. Когда цена квадратного метра земли в Гиндза – самом ярком торговом и коммерческом районе Токио – достигает миллиона долларов, покупка там недвижимости становится достоянием лишь самых богатых.

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

Тем интереснее, что японский бизнес очень заинтересовался Беларусью – в этой стране слышали, что проектировать новый уникальный детский сад их земляк, знаменитый архитектор Такахару Тезука собрался в Минске, в комплексе «Парк Челюскинцев». В том самом, где новогодняя акция предлагает лучшие условия по покупке квартир и коммерческой недвижимости. И это, согласитесь, наш новый уровень.

Заработок до 8 тысяч евро и перспективы карьерного роста. Мотивирующие истории сотрудников Dana Holdings

* На правах рекламы

Люди в материале: Евгения Василенок, Виктория Слонимская, Виктория Алексеева, Татьяна Богданович, Такахару Тезука
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Рождество и Новый год – это время волшебства и выгодных покупок. В честь этих всеми любимых праздников застройщик Dana Holdings объявил об особых,...
 
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