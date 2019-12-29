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Власти рассказали, какими будут зарплаты медиков в 2020 году, а какими - через 5 лет
Источник материала: Tut.by
Средняя зарплата врачей в 2020 году должны вырасти на 10−15%, заявил в интервью ОНТ вице-премьер Игорь Петришенко. По его словам, с учетом внебюджетной составляющей зарплаты вырастут еще больше. При этом к 2025 году средние «получки» врачей должны быть в 1,5 раза выше, чем средняя по стране.
«По поручению главы государства мы по уровню заработной платы медиков к 2025 году должны выйти на 150% к уровню средней (зарплаты. — Прим. ред.) по экономике. ТО есть сейчас это 80%, а мы должны выйти на уровень 150%», — заявил Игорь Петришенко.
В ноябре средняя зарплата в здравоохранении, по данным Белстата, составила 932,7 рубля. Это почти 84% к средней зарплате по стране. При этом у врачей средняя ноябрьская зарплата составила 1 517,3 рубля, а у среднего медперсонала — 937,7 рубля. Это суммы до уплаты налогов. Напомним, в Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%).
По словам Игоря Петришенко, учителя, работники культуры, работники социальной сферы также могут рассчитывать на повышение зарплат в 2025 году. На сколько конкретно, он не стал уточнять. «Но в каждой из этих сфер будет «свой, плавающий, размер зарплат», сказал вице-премьер.
Власти
Чиновники планируют к концу этого года выйти на среднюю зарплату бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Выход на отметку в 80%
В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей,
Что происходит с кадрами в здравоохранении?
О ситуации в здравоохранении в последнее время
В Беларуси отсутствует серьезная проблема с оттоком врачебных кадров из страны,
По данным Минздрава, с начала этого года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, приехали обратно — 20 человек. В 2018 году их было 158 и 40 соответственно, сообщает пресс-служба президента. Уточним, что эта статистика без учета тех, кто выехал в Россию.
Напомним, недавно в Минздраве Польши
Почему уезжают за границу медики и как их удержать в Беларуси?
Чтобы выяснить, почему молодые медики хотят уехать за границу, профсоюз работников здравоохранения провел анкетирование врачей первых двух лет работы. Оказалось, что дело даже не в зарплате.
— На первое место молодые врачи поставили проблему карьерного роста. За рубежом привлекательность движения по служебной лестнице значительно выше, чем в Беларуси, — рассказывал ранее председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберт Часнойть. — На втором месте назывались условия проживания, особенно в сельской местности. Действительно, там, где адекватно решаются проблемы с жильем, проблема нехватки кадров стоит не так остро. Например, в Гродно для медиков строят кооперативные дома, а вот в Минске с этим проблема. Врачей из Минска, имеющих свое жилье, недостаточно, а те, кто приезжает на работу, часто вынуждены ютиться в плохих общежитиях. Военных, МВД государство обеспечивает кооперативным жильем, но ведь медицина и здравоохранение — это тоже стратегически важная область для нас.
Зарплата в списке причин для эмиграции оказалась только на третьем месте.
— То, что сейчас у нас зарплата медицинского работника неадекватна его труду, очевидно всем. В Европе даже резидент (аналог интерна. — Прим. ред.), проходящий стажировку, чтобы подтвердить диплом, не будет получать меньше 1000 евро, — констатирует Роберт Часнойть. — В этом вопросе власти уже пошли на определенные шаги. С 2020 года система оплаты труда работников здравоохранения серьезно
По мнению Роберта Часнойтя, намного больше уезжающих за границу в последнее время не стало, но это все равно «проблема, которую нужно решать».
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Средняя зарплата врачей в 2020 году должны вырасти на 10−15%, заявил вице-премьер Игорь Петришенко. А к 2025 году средние «получки» врачей должны быть в 1,5 раза выше, чем...
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