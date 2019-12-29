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На дорогах Беларуси по 7 января будут усиленно выявлять нетрезвых водителей
29.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси 27 декабря стартовала акция «Трезвость — норма на дорогах!» — сообщила sb.by старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Ленинского района Минска Ангелина Волосарь.
«Основная цель акции — повышение эффективности работы органов внутренних дел по устранению причин и условий дорожно-транспортного травматизма, профилактика и пресечение фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушения со стороны нетрезвых пассажиров», — отметила представитель
В Госавтоинсекции просят участников движения не оставаться равнодушными и сообщать в милицию по номеру 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых автомобилистов и пешеходов.
Акция продлится вплоть до православного Рождества — по 7 января.
В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено лишение прав на 3 года и штраф от 50 до 100 базовых величин (сейчас это от 1275 до 2550 руб.). За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года грозит уголовная ответственность и конфискация автомобиля независимо от права собственности.
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В Беларуси 27 декабря стартовала акция «Трезвость — норма на дорогах!» — сообщила sb.by старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Ленинского района...
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