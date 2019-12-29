На дорогах Беларуси по 7 января будут усиленно выявлять нетрезвых водителей

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси 27 декабря стартовала акция «Трезвость — норма на дорогах!» — сообщила sb.by старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Ленинского района Минска Ангелина Волосарь.

«Основная цель акции — повышение эффективности работы органов внутренних дел по устранению причин и условий дорожно-транспортного травматизма, профилактика и пресечение фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушения со стороны нетрезвых пассажиров», — отметила представитель ГАИ .

В Госавтоинсекции просят участников движения не оставаться равнодушными и сообщать в милицию по номеру 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых автомобилистов и пешеходов.

Акция продлится вплоть до православного Рождества — по 7 января.

По данным ГАИ , только на территории Минской области за 11 месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погибли 16 человек, 69 получили травмы. Задержано более 3,5 тысячи водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения, более 150 из которых — повторно в течение года.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено лишение прав на 3 года и штраф от 50 до 100 базовых величин (сейчас это от 1275 до 2550 руб.). За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года грозит уголовная ответственность и конфискация автомобиля независимо от права собственности.

СБ