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«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе в новогоднем благотворительном торжестве во Дворце Республики в рамках акции «Наши дети» принял участие глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
За 10 лет дружбы с армией в Андреевщине утеплили фасад, отремонтировали спортивные и актовый залы, открыли кружок робототехники и интерактивный тир. Теперь появился еще и физиокабинет.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Генерал от авиации приехал с подарками к детям из реабилитационного центра вместо Деда Мороза.
Юлия Китикова:
Команду топ-менеджеров телевидения министр информации Беларуси привез к нашим детям в «SOS-Детскую деревню» в Марьиной Горке.
Медиа-менеджеры отступили от делового этикета и устроили с детьми шуточную битву ватными «снежками». А суворовцы исполнили новогодние попурри.
Арсений Коваленко, воспитанник Минского суворовского военного училища:
В 2019 году благотворительной акции исполнилось четверть века. Уже выросло целое поколение, и те самые наши дети участвуют в делах добра и милосердия. Школьники из Острошицкого Городка опекают пожилых людей из минского дома-интерната.
Среди подарков для души – концерт, для здоровья – портативные электрокардиографы и реабилитационные костюмы, для уюта – бытовая техника. Все это приобретено по поручению Президента за спонсорские средства. Ну и обязательные варенье и мед (тот, который попробовали главы многих государств).
Но именно увидеть белорусского Президента – новогоднее желание детей.
Мне кажется, большая честь – встретиться с Президентом вживую.
Под Новый год загаданное сбывается. На Главную елку страны заглянул в гости глава государства.
Наш Президент – автор идеи проведения акции «Наши дети». Даже за границей знают: в Беларуси Новый год для детей – сказка.
– Красиво в Литве?
Это школьники из Вильнюса, а были на Главной елке страны еще и из Риги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чужих детей действительно нет, поэтому семьи с подарками едут туда, где детей еще больше – к сиротам, в приюты и дома семейного типа. Аж до Кобрина доехала чета главы Президентского спортивного клуба. Это объединение – один из самых активных спонсоров «Наших детей».
Евгений Пустовой:
Чета Дашкевичей из Оршанского района стала мамой и папой для 17 детей. На пироги в очень многодетную семью семья Виктора Лукашенко пришла не с пустыми руками.
Лилия Лукашенко:
Наши мечты сбылись!
Родителями и спонсорами в одном лице выступают бизнесмены, олимпийцы, сенаторы, губернаторы, депутаты и министры. Несмотря на ранг, класс и звание – волшебники, и все тут. Так можно и время вернуть.
В глазах искорки любви и радости. Именно для этого все самые важные взрослые смещают дела в сторону, чтобы прийти к детям. И тогда случаются чудеса.
Евгений Пустовой:
Я из Беларуси.
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Новости Беларуси. На неделе в новогоднем благотворительном торжестве во Дворце Республики в рамках акции «Наши дети» принял участие глава государства, сообщили в...
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