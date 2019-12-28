ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

29.12.2019 20:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе в новогоднем благотворительном торжестве во Дворце Республики в рамках акции «Наши дети» принял участие глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

В том, что в нашей стране чужих детей не бывает, лично убедился Евгений Пустовой.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Евгений Пустовой, корреспондент:
Мои коллеги тоже нарядились в новогодние колпаки и дарили свои объятия. От детской теплоты растаяли не только звезды телеэфира, но и представители самой мужской профессии с большими звездами. Министр обороны в хороводе не смущался и держался не хуже, чем на плацу.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

За 10 лет дружбы с армией в Андреевщине утеплили фасад, отремонтировали спортивные и актовый залы, открыли кружок робототехники и интерактивный тир. Теперь появился еще и физиокабинет.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Я думаю, что те меры, которые государство принимает, наш Президент, Александр Григорьевич Лукашенко, в отношении воспитания молодежи в рамках акции «Наши дети» – мы стараемся сделать все, чтобы эти детишки стали достойными гражданами своей страны.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Генерал от авиации приехал с подарками к детям из реабилитационного центра вместо Деда Мороза.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Юлия Китикова:
Мы заряжаемся положительными эмоциями. Мне кажется, даже выздоровление происходит быстрее и за счет таких концертов, а не только процедур, которые тоже положительно влияют на наше выздоровление.

Команду топ-менеджеров телевидения министр информации Беларуси привез к нашим детям в «SOS-Детскую деревню» в Марьиной Горке.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

«Они – самое ценное, что у нас есть». Новогоднюю сказку подарили представители СМИ воспитанникам «SOS-Детской деревни» в Марьиной Горке

Медиа-менеджеры отступили от делового этикета и устроили с детьми шуточную битву ватными «снежками». А суворовцы исполнили новогодние попурри.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Арсений Коваленко, воспитанник Минского суворовского военного училища:
Наши подарки – это песни наши, хороводы, конечно же. Мы отдали им свою частичку души.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

В 2019 году благотворительной акции исполнилось четверть века. Уже выросло целое поколение, и те самые наши дети участвуют в делах добра и милосердия. Школьники из Острошицкого Городка опекают пожилых людей из минского дома-интерната.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Среди подарков для души – концерт, для здоровья – портативные электрокардиографы и реабилитационные костюмы, для уюта – бытовая техника. Все это приобретено по поручению Президента за спонсорские средства. Ну и обязательные варенье и мед (тот, который попробовали главы многих государств).

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Но именно увидеть белорусского Президента – новогоднее желание детей.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Мне кажется, большая честь – встретиться с Президентом вживую.

Под Новый год загаданное сбывается. На Главную елку страны заглянул в гости глава государства.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Александр Лукашенко: Я искренне рад этой встрече. Знаю, что вы также ожидали этих праздников

Наш Президент – автор идеи проведения акции «Наши дети». Даже за границей знают: в Беларуси Новый год для детей – сказка.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

– Красиво в Литве?
– Ну, нормально.
– А здесь?
– Очень красиво!
– А что понравилось?
– Весь Минск понравился.

Это школьники из Вильнюса, а были на Главной елке страны еще и из Риги.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу поблагодарить всех тех людей, которые отозвались на мой призыв в эти праздничные дни побывать у детишек в детских домах, домах семейного типа, и свою душу, свое сердце, выраженное в подарках, принести всем вам – нашим детям. Всем огромная благодарность, кто принял участие в этом благотворительном марафоне. Особенно признателен тем, кто дарит праздник детям, которые больше всего нуждаются в заботе и поддержке. Именно так, в добрых делах, традиции белорусов, в чьих жизнях никогда не было, нет и не может быть чужих детей.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Чужих детей действительно нет, поэтому семьи с подарками едут туда, где детей еще больше – к сиротам, в приюты и дома семейного типа. Аж до Кобрина доехала чета главы Президентского спортивного клуба. Это объединение – один из самых активных спонсоров «Наших детей».

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

«Всегда хочется волшебства». В какие уголки Беларуси заглянула акция «Наши дети» 27 декабря?

Евгений Пустовой:
Помоги, если сможешь, и особенно в предрождественские дни. Библейские постулаты – залог долголетия общества. Когда секрет новогоднего счастья для людей с известными фамилиями в домашнем очаге, а не в заморских вояжах, тогда, значит, быть семье, а в итоге – государству.

«Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Чета Дашкевичей из Оршанского района стала мамой и папой для 17 детей. На пироги в очень многодетную семью семья Виктора Лукашенко пришла не с пустыми руками.

«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа в Витебской области

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Лилия Лукашенко:
Приходя в эти семьи, мы… Понимаете, они помогают переосмыслить вообще всю жизнь, нашу суету, наши обыденные какие-то мелочные проблемы по сравнению с их.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Наши мечты сбылись!

Родителями и спонсорами в одном лице выступают бизнесмены, олимпийцы, сенаторы, губернаторы, депутаты и министры. Несмотря на ранг, класс и звание – волшебники, и все тут. Так можно и время вернуть.

«Я сегодня побывал в детстве». Чиновники, спортсмены, бизнесмены поучаствовали в акции «Наши дети»

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

В глазах искорки любви и радости. Именно для этого все самые важные взрослые смещают дела в сторону, чтобы прийти к детям. И тогда случаются чудеса.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Евгений Пустовой:
В эти светлые дни в сердцах наших детей рождается что-то важное и светлое. Понимание того, что все они дети Беларуси – наши дети.

«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Я из Беларуси.

Люди в материале: Евгений Пустовой, Андрей Равков, Юлия Китикова, Арсений Коваленко, Александр Лукашенко, Лилия Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе в новогоднем благотворительном торжестве во Дворце Республики в рамках акции «Наши дети» принял участие глава государства, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Идеология закона – предупреждение нарушений». Как изменится КоАП Беларуси и станет ли меньше штрафов за вождение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика