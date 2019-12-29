|
Сильный ветер, гололед и мороз ожидаются в Беларуси
Источник материала: БДГ
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 30 декабря.
Такую погоду прогнозируют синоптики Белгидромета.
К гололеду добавится и сильный ветер, почти на всей территории республики порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Из-за таких погодных условий в стране объявили оранжевый уровень опасности.
Ожидается небольшой снег, переходящий в дождь. Туман, ветер, часто порывистый.
Ночью прогнозируют 2-8 градусов мороза, местами при прояснениях – до 9-11 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 30 декабря. Такую погоду прогнозируют синоптики Белгидромета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)