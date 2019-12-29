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Сильный ветер, гололед и мороз ожидаются в Беларуси

29.12.2019 21:17 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 30 декабря.

Такую погоду прогнозируют синоптики Белгидромета.

К гололеду добавится и сильный ветер, почти на всей территории республики порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Из-за таких погодных условий в стране объявили оранжевый уровень опасности.

Ожидается небольшой снег, переходящий в дождь. Туман, ветер, часто порывистый.

Ночью прогнозируют 2-8 градусов мороза, местами при прояснениях – до 9-11 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 30 декабря. Такую погоду прогнозируют синоптики Белгидромета.
 
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