Сильный ветер, гололед и мороз ожидаются в Беларуси

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 30 декабря.

Такую погоду прогнозируют синоптики Белгидромета.

К гололеду добавится и сильный ветер, почти на всей территории республики порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Из-за таких погодных условий в стране объявили оранжевый уровень опасности.

Ожидается небольшой снег, переходящий в дождь. Туман, ветер, часто порывистый.

Ночью прогнозируют 2-8 градусов мороза, местами при прояснениях – до 9-11 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.