В Крыму выступили за запуск прямого ж/д сообщения с Беларусью

Источник материала: Виртуальный Брест

Крымские белорусы будут просить президента Лукашенко возобновить прямые авиа- и железнодорожные рейсы с Беларусью.





Белорусская община Крыма выступила за запуск прямого железнодорожного сообщения с республикой, сообщил глава общины, член общественной палаты Союзного государства Роман Чегринец.





Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года. А первый пассажирский двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы проехал по Крымскому мосту и прибыл в минувший четверг утром на перрон платформы №1 вокзала Симферополя. Время в пути составило 33 часа.

"Мы давно и последовательно говорим о том, что должно быть прямое сообщение с Беларусью. Мы выступали и будем выступать за прямое авиасообщение наших регионов, ну а теперь, с движением поездов по мосту через Керченский пролив, естественно, мы очень хотим и запуска прямого железнодорожного сообщения", - приводит его слова РИА Новости.

Он также сообщил, что крымские белорусы уже готовят обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы он принял решение по данному вопросу.

"Мы готовим обращение с просьбой о возобновлении прямых авиа- и железнодорожных рейсов между нашими регионами. Этот шаг необходим в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства России и Беларуси",- сказал он.

"Крым ждет первый международный поезд, и я уверен, что это должен быть рейс Минск - Симферополь", - сказал Чегринец.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.