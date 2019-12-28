|
В Крыму выступили за запуск прямого ж/д сообщения с Беларусью
29.12.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Крымские белорусы будут просить президента Лукашенко возобновить прямые авиа- и железнодорожные рейсы с Беларусью.
Белорусская община Крыма выступила за запуск прямого железнодорожного сообщения с республикой, сообщил глава общины, член общественной палаты Союзного государства Роман Чегринец.
Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года. А первый пассажирский двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы
"Мы давно и последовательно говорим о том, что должно быть прямое сообщение с Беларусью. Мы выступали и будем выступать за прямое авиасообщение наших регионов, ну а теперь, с движением поездов по мосту через Керченский пролив, естественно, мы очень хотим и запуска прямого железнодорожного сообщения", - приводит его слова
Он также сообщил, что крымские белорусы уже готовят обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы он принял решение по данному вопросу.
"Мы готовим обращение с просьбой о возобновлении прямых авиа- и железнодорожных рейсов между нашими регионами. Этот шаг необходим в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства России и Беларуси",- сказал он.
"Крым ждет первый международный поезд, и я уверен, что это должен быть рейс Минск - Симферополь", - сказал Чегринец.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крымские белорусы будут просить президента Лукашенко возобновить прямые авиа- и железнодорожные рейсы с Беларусью. Белорусская община Крыма выступила за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)