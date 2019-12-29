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Топ-30 самых популярных статей на портале «Ежедневник» в 2019 году
30.12.2019 00:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Подводя итоги 2019 года, мы решили вспомнить все самое интересное, что готовилось и публиковалось у нас на портале. Оглядываясь назад, можем смело сказать, год прожит не зря.
Напомним, что в праздники
Самой популярной темой уходящего года, как и года предыдущего, стала тема коррупции в системе здравоохранения Беларуси. Но если все остальные СМИ в основном отслеживали новости по многочисленным судебным заседаниям, то «Ежедневник» продолжал готовить и публиковать расследования на эту тему. Публиковать, несмотря на предупреждения двух министров, и на последующую угрозу «грохнуть или посадить», если не остановимся.
Тема здравоохранения присутствовала и во многих других материалах портала «Ежедневника». Кому-то, возможно, казалось, что ее слишком много, но мы не озвучили и половины того, что у нас есть. И если после каждого материала люди присылают и приносят все новые и новые материалы, то как можно остановится и дать задний ход?
Впрочем, мы делали расследования не только на тему здравоохранения. И каждый такой материал непременно становился самым читаемым и самым цитируемым.
Очень хочется нашего постоянного автора, бизнесмена Сергея Вариводу. В каждом своем блоге он бьет белку в глаз и острым словом, и умением доходчиво объяснить самое сложное. Это не только вопросы бизнеса и правоприменительной практики, но и социальные проблемы, которые волнуют многих.
Мы призываем и других бизнесменов не молчать и смело высказывать свою точку зрения по злободневным вопросам. Мы готовы предоставить нашу площадку каждому.
Блоги в последнее время вообще очень популярны, в том числе и на портале «Ежедневник». Особенно, блоги главного редактора.
Ну и конечно же, новостной портал не может обойтись без экономических новостей и деловой аналитики рынков. И тут самую значительную популярность традиционно показывает
Ну и много других статей на экономическую тематику.
Это далеко не все статьи наших авторов, которые были популярны в 2019 году. Назвать все просто нет возможности. Но мы надеемся, что этот список поможет нам и нашим читателям, оценить результаты 2019 года на портале деловой информации «Ежедневник».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подводя итоги 2019 года, мы решили вспомнить все самое интересное, что готовилось и публиковалось у нас на портале. Оглядываясь назад, можем смело сказать, год прожит...
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