Топ-30 самых популярных статей на портале «Ежедневник» в 2019 году

Источник материала: Ежедневник





Подводя итоги 2019 года, мы решили вспомнить все самое интересное, что готовилось и публиковалось у нас на портале. Оглядываясь назад, можем смело сказать, год прожит не зря.

Напомним, что в праздники «Ежедневник» дарит своим самым преданным читателям небывалые подарки . И нынешний топ-30 имеет к этому самое непосредственное отношение. Мы специально не распределяли статьи по местам, так как невозможно только по просмотрам или по другим критериям сказать, какая из них самая лучшая. Этот выбор пусть делают читатели.

Самой популярной темой уходящего года, как и года предыдущего, стала тема коррупции в системе здравоохранения Беларуси. Но если все остальные СМИ в основном отслеживали новости по многочисленным судебным заседаниям, то «Ежедневник» продолжал готовить и публиковать расследования на эту тему. Публиковать, несмотря на предупреждения двух министров, и на последующую угрозу «грохнуть или посадить», если не остановимся.

Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови

Слезы Минздрава: как из Беларуси выводились миллионы

Коррупция Минздрава: Как бывший замминистра здравоохранения обыграл КГБ на его же поле

В Мингорсуде раскрыли тайну допуска на белорусский рынок новых лекарств

КГБ выяснил, откуда берутся такие высокие цены на лекарства в Беларуси

Тема здравоохранения присутствовала и во многих других материалах портала «Ежедневника». Кому-то, возможно, казалось, что ее слишком много, но мы не озвучили и половины того, что у нас есть. И если после каждого материала люди присылают и приносят все новые и новые материалы, то как можно остановится и дать задний ход?

Что не так с вакциной Эупента и Беларусью?

Впрочем, мы делали расследования не только на тему здравоохранения. И каждый такой материал непременно становился самым читаемым и самым цитируемым.

Как "разнузданность" правоохранителей губит белорусскую молочку

Как в Беларуси устроили профанацию с производством высокотехнологичной техники

Как белорусское золото оседает в чужих карманах

Очень хочется нашего постоянного автора, бизнесмена Сергея Вариводу. В каждом своем блоге он бьет белку в глаз и острым словом, и умением доходчиво объяснить самое сложное. Это не только вопросы бизнеса и правоприменительной практики, но и социальные проблемы, которые волнуют многих.

Бег под надзором

Кто пойдет по 33-й?

Презумпция виновности

Не дождались. Ультрамарафон «Минская сотка» отменен

Мы призываем и других бизнесменов не молчать и смело высказывать свою точку зрения по злободневным вопросам. Мы готовы предоставить нашу площадку каждому.

Блоги в последнее время вообще очень популярны, в том числе и на портале «Ежедневник». Особенно, блоги главного редактора.

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Откуда в Беларуси занавоженные коровы

Как райисполкомы "поднимают" экономику регионов

Зачем в Беларуси провели акцию устрашения адвокатов?

Обуздает ли искусственный интеллект коррупцию Минздрава?

В Беларуси одолели коррупцию?

Почему белорусскую недвижимость даже даром брать не хотят?

Ну и конечно же, новостной портал не может обойтись без экономических новостей и деловой аналитики рынков. И тут самую значительную популярность традиционно показывает Топ 200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси , который презентовала статья Вадима Сеховича Самым успешным и влиятельным бизнесменом Беларуси в 2019 году стал Александр Мошенский .

Ну и много других статей на экономическую тематику.

Правительство отпустит цены на сельхозпродукцию: будет ли молоко по карману белорусам?

Что ждет Беларусь в ближайшие пять лет - прогнозы экспертов

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Названы два сценария развития белорусской экономики: оба выглядят пессимистично

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Всемирный банк о белорусской экономике: семья, которая тратит больше, чем зарабатывает

Торговали - веселились, подсчитали… Зачем Лукашенко вновь начал выяснять отношения с Россией?

Это далеко не все статьи наших авторов, которые были популярны в 2019 году. Назвать все просто нет возможности. Но мы надеемся, что этот список поможет нам и нашим читателям, оценить результаты 2019 года на портале деловой информации «Ежедневник».