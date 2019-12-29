Россия в пятый раз подряд проиграла США на молодежном ЧМ по хоккею

Источник материала: Tut.by

Сборная России по хоккею проиграла США на молодежном чемпионате мира в Чехии — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).



IIHF

Матч проходил с небольшим преимуществом американцев, но долгое время россиян выручал вратарь Амир Мифтахов, а еще дважды шайба попала в штангу.

Ключевой же стала 37-я минута, когда в течение шести секунд Робертсон и Калиев дважды поразили ворота России.

В начале третьего периода Калиев оформил дубль — 3:0. Гол престижа забросил Романов.

Это второе поражение России в трех матчах турнира. К слову, американцам россияне проигрывают в пятый раз подряд.

У сборной США сейчас шесть очков, у России, Германии, Канады и Чехии — по 3. Четыре из пять команд выйдут в плей-офф, худшая — будет играть матчи за выживание.

Что касается второй группы, то там ситуация куда менее запутанная. Швеция и Финляндия разыгрывают первое место, Словакия и Швейцария — третье, а Казахстан будет играть за выживание.