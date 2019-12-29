В магазинах айфоном, а в трамвае - «пластиком». Топ-5 новинок на рынке карточек за 2019 год

Источник материала: Tut.by

Уходящий 2019 год кроме множества щедрых акций, всевозможных скидок, бонусов и крупных кэшбеков может похвастаться появлением достаточного количества новых продуктов в белорусских банках: например, выпустили кольца и браслеты вместо «пластика», начали внедрять оплату картой в наземном транспорте, запустили долгожданный платежный сервис Apple Pay, а также Garmin Pay. FINANCE.TUT.BY решил подвести итоги и собрал топ-5 крутых фишек с банковскими картами за этот год.





1. Оплачиваем покупки айфоном, часами или айпадом

Ближе к концу года наконец-то в Беларуси запустили бесконтактный сервис оплаты Apple Pay, благодаря которому можно расплачиваться гаджетами: iPhone, iPad, Apple Watch и Mac.

Технология доступна уже у девяти белорусских банков — это БПС-Сбербанк, Приорбанк, Альфа-Банк, МТБанк, Беларусбанк, Белгазпромбанк, БСБ Банк, Банк ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанк. Подключить к Apple Pay можно только карты визы Visa или Mastercard, зато любого назначения — кредитная, зарплатная, дебетовая и др. Карты привязываются к сервису через мобильное приложение банка или через приложение Wallet. Никаких комиссий за пользование сервисом не взимается. А если на карточке есть какие-то бонусы (например, кешбэк или рассрочка), они будут действовать и при оплате через Apple Pay.

Напомним, что Apple Pay — это уже третий сервис бесконтактных платежей в Беларуси после Samsung Pay и Garmin Pay. С 2017 года работает Samsung Pay, а Garmin Pay, кстати, как и Apple Pay, появился тоже в этом году.

2. Вместо «пластика» — кольца и браслеты



Фото с сайта Белагропромбанка

В 2018 году банки решили удивить и порадовать своих клиентов и выпустили карточки нестандартного формата. Это были карта-стикер, карта-контейнер и карта-мини. В 2019-м появились еще более интересные воплощения «пластика» — кольца и браслеты, с помощью которых с легкостью можно совершать бесконтактные платежи.

Так, PayRing -это ювелирное изделие (выполнено из металлокерамики) и одновременно инновационное средство для оплаты покупок по всему миру и в любой валюте. Также можно платить по реквизитам карточки, в том числе в интернете, интернет-банкинге и мобильном приложении. Кольцо не боится влаги и нагрузок, поэтому с ним без опаски можно заниматься спортом и даже плавать (на глубину до 50 метров). Для проведения оплаты нужно всего лишь поднести кольцо логотипом Visa к терминалу.

Платежный браслет — стильный аксессуар и устройство, с помощью которого можно оплачивать покупки бесконтактным способом. Для этого в комплекте банк выдает карту Visa Classic PayWave miniTag, которая помещается в карман с оборотной стороны браслета. Следующий шаг — приложить модное платежное средство к терминалу. С браслетом можно посещать спортзал, пляж, бассейн и даже сауну — он является водонепроницаемым и не боится перепадов температур.

Сейчас кольца доступны Белагропромбанке и МТБанке, а браслеты — в Приорбанке.

3. Как в метро. В наземном транспорте можно оплачивать проезд картой



Фото: metropoliten.by

Все мы помним эту прекрасную новость 2018 года, когда появилась возможность оплачивать проезд в метро с помощью карты, а не стоять в очереди за жетоном. В 2019-м это стало доступно и в некотором наземном транспорте — трамвае (с 23 мая) и поездах городских линий (с 12 июня).

Пассажиры трамвайного маршрута № 6 Серебрянка — Зеленый Луг теперь могут платить за проезд бесконтактными банковскими картами Visa, Mastercard или Белкарт, а также с помощью любого устройства, которое поддерживает технологию NFC — брелоков, часов, смартфонов и других.

Для оплаты, как и в случае с проездным, нужно приложить карту (или другое устройство) к валидатору и дождаться звукового сигнала и текстового сообщения об оплате. По одной банковской карте возможна оплата за пять пассажиров. После этого карточка заблокируется до конечной остановки маршрута.

В электричках работает та же система оплаты. Прикладываем карту (или другое устройство) к валидатору и ждем сообщения об оплате. Такой способ доступен пока в поездах городских линий только в пределах одного тарифного пояса: на участках Минск — Беларусь, Минск — Михановичи и Минск — Городище. Разработчики системы оплаты советуют пользоваться личным кабинетом в системе paybycard.by и контролировать свои списания с карты. Также там можно узнать, как пользоваться системой и найти ответы на разные вопросы.

Не исключено, что в 2020 году система оплаты картой заработает во всем общественном транспорте Минска.

4. Бесконтактные банкоматы, в которые не нужно вставлять карточки



фото с сайта: pixabay.com

В октябре 2019-го в Беларуси появились первые бесконтактные банкоматы. Работают они по такому принципу: нужно поднести карточку к специальному ридеру банкомата, который отмечен знаком бесконтактной оплаты, и далее ввести ПИН-код. Узнать такой банкомат можно по символу на стартовом экране, стикеру в правом верхнем углу и собственно ридеру для бесконтактных карт.

Банкомат принимает карты Visa и Mastercard любых белорусских и иностранных банков.

Бесконтактные банкоматы — это достаточно удобно, потому что уменьшается риск оставить карту в устройстве (карта практически всегда остается в руках клиента), просто — нужно только поднести «пластик» и безопасно — все операции проходят только после ввода ПИН-кода.

Но есть и некоторые особенности в использовании таких банкоматов. Например, в устройстве нельзя сменить ПИН-код по карте, также невозможно пополнить наличными карточки других банков (исключение — Банк Дабрабыт). И чтобы владельцы карточек Visa других банков (кроме Белгазпромбанка) могли пользоваться подобными устройствами, банк, который выпустил карту, должен активировать этот функционал для своих карточек в платежной системе Visa.

5. Теперь без конверсий — карта международной китайской платежной системы UnionPay





Как известно, у нас с Китаем — 30-дневный «безвиз», что еще больше увеличивает поездки белорусов в эту страну. Кто-то едет с туристическими целями, кто-то на работу или по бизнесу, а другие — в качестве студентов. Так или иначе без банковской карты в любой стране никуда, но в Китае были свои сложности, потому что расплатиться карточками Visa и Mastercard можно далеко не везде. В основном — в популярных туристических местах (ресторанах, музеях, магазинах). Та же ситуация и со снятием налички — редкие банкоматы выдадут деньги по этим картам.

В 2019 году в Беларуси стало возможным выпустить карту китайской платежной системы UnionPay и без проблем рассчитываться в Поднебесной. Кстати, не только в ней, а в более чем 170 странах мира, включая нашу.

Оформить карту этой платежной системы пока можно только в Белгазпромбанке. Он предлагает классическую UnionPay Classic и премиальную UnionPay Platinum в четырех валютах (BYN, RUS, EUR, USD). Карту можно выпустить как основную или как дополнительную к расчетному или зарплатному счету.

В Беларуси с UnionPay тоже можно снимать наличные и рассчитываться в большинстве объектов инфраструктуры.