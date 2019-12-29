Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В 2020 году зарплаты у «бюджетников» в Беларуси вырастут примерно на 10-15% за счет бюджетных средств❗

«Все то, что касается врачей, уже сейчас просчитывается порядка 10-15% увеличения зарплат для медиков. И это только в рамках бюджета, а есть еще внебюджетная составляющая», – сказал вице-премьер Игорь Петришенко в эфире ОНТ .

Замминистра добавил, что повышение зарплат коснется не только медиков, но и других категорий бюджетников – учителей и сотрудников сферы культуры.

Что касается размера повышения зарплат, то Петришенко не смог назвать конкретные цифры. Он подчеркнул лишь сам факт – «определённые надбавки будут».

Там немножко, наверное, размер повышения будет плавающий. Но каждый министр в своей сфере, в своей отрасли просчитывает. Эти деньги запланированы в бюджете. И определенные прибавки, конечно, к уровню заработной платы будут», – добавил представитель власти.

Кроме того, отметил Петришенко, по поручению главы государства, зарплата медиков к 2025 году должна выйти на уровень 150 процентов к средней заработной плате по экономике, сейчас эта цифра составляет 80 процентов.