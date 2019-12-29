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19 граждан Беларуси, включая троих детей, пострадали в аварии с автобусом под Псковом
Источник материала: Tut.by
Пассажирский автобус, перевозивший граждан Беларуси перевернулся в кювет под Псковом, есть пострадавшие, сообщает
— Авария произошла на 269 км трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Невель — граница Беларуси». Водитель, управляя автобусом «Неоплан» на маршруте «Минск — Санкт-Петербург», совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием, — сказали в ГИБДД РФ.
Информированный источник сообщил, что число пострадавших составляет 19 человек, включая 3 детей. «14 человек госпитализированы», — сказал он.
Всего в автобусе было 50 человек, в том числе 4 ребенка и 2 водителя, все они граждане Беларуси.
Как сообщает местное издание
Для пассажиров, не пострадавших в аварии, развернули пункт временного содержания в отеле «Балтхаус».
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Авария произошла на 269 км трассы Р-23 «Санкт-Петербург - Невель - граница Беларуси». Водитель, управляя автобусом «Неоплан» на маршруте «Минск - Санкт-Петербург»,...
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