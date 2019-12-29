Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня понедельник, 30 декабря 2019 года. 364-й день года по григорианскому календарю. До конца года остался всего 1 день❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 30 декабря

День Республики Мадагаскар

▶ Какой праздник 30 декабря по церковному календарю и можно ли работать

В этот день верующие православные чтут память святого пророка Даниила и его трех друзей-пленников: Анания, Мисаила и Азария.

Предание гласит, что за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим, и в числе пленников оказались указанные отроки. Навуходоносор, царь Вавилона, решил ввести их в свой двор, поскольку юноши были очень способными.

В частности, царь планировал обучить юношей халдейским наукам. Для этого он окружил отроков роскошью и изобилием. Однако юноши отказывались от излишеств, вели все это время скромный и аскетический образ жизни.

Именно за это Господь подарил им мудрость. Однажды Навуходоносор решил возвести гигантскую статую, подобную ему, которой народ должен был поклоняться. Отроки отказались сделать это, за что царь приказал их казнить.

Однако юноши остались невредимыми, и после этого правитель проникся уважением к последователям христианской веры.

У Даниила был талант трактовать сны, за счет чего он прославился. Именно святому Даниилу принадлежит толкование известной фразы "Мене, Текел, Перес":

"Вот и значение слов: Мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес – разделено царство твое и дано мидянам и персам" (из Книги пророка Даниила 5:26-28).

▶ 30 декабря: что можно делать, а что нельзя

Девушки в Данилов день гадают на суженого: на трех лавровых листах пишут имена его друзей – Азария, Анания и Мисаила – кладут их под подушку со словами:

"Святой Даниил приходил, отроков приводил, чтобы они мне помогли, сон спокойный принесли. Буду спать я, не крутясь, буду почивать, ни о чем не волнуясь. Сновидения добрые глядеть, бессоннице мной не овладеть".

Затем ждут, кто ночью приснится. Считается, что во сне, по представительству святого Даниила, непременно покажется и суженый.

А чтобы правильно толковать приснившийся сон – с утреца, не вставая с кровати, пересказывали сон родным, после чего трижды крестились со словами:

"Даниил, ты все услыхал и мой сон разгадал".

Чтобы в доме и в хозяйстве был лад – разводили огонь: печь протапливали хорошенько, костры на дворе жгли. Считалось, что это "подзарядит" и семейный очаг.

По народным поверьям, 30 декабря нельзя целовать спящих детей – а то расти станут плохо, а также спящих деток нельзя кормить грудью, так как после этого они могут плохо развиваться.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан.

▶ Народные приметы на 30 декабря

какая погода на Даниила, таким и май будет;

если на Даниила на деревьях появился иней, то на Святки будет теплая погода;

метель началась – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться;

считается, что все сны на день пророка Даниила являются вещими.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 30 декабря

1916 – убийство Григория Распутина;

1922 – образован Союз Советских Социалистических Республик;

1927 – советскому химику Сергею Лебедеву первому в мире удалось произвести синтетический каучук.

▶ Кто из знаменитостей родился 30 декабря

1865 – Редьярд Киплинг, английский писатель (создатель Маугли и Рикки-Тикки-Тави);

1927 – Робер Оссейн, французский актер и режиссер (Профессионал, Отверженные и др.);

1950 – Бьерн Страуструп, датский программист, создатель языка программирования C++;

1975 – Тайгер Вудс, американский гольфист.