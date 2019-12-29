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Названа причина падения в море самолета EgyptAir

30.12.2019 07:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению следователей, причиной падения самолета в море стала утечка кислорода в кабине пилота.


Самолет авиакомпании EgyptAir

Следствие обнародовало результаты расследования, проведенного правоохранителями Франции, касающегося крушения лайнера Airbus A320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, чтоприведший к крушению Airbus A320 пожар на борту начался из-за утечки кислорода в кабине пилота.

"Неполадки были выявлены еще до вылета из Каира, однако о них не сообщили", – говорится в докладе.

В министерстве гражданской авиации Египта данную версию опровергли.


Напомним, лайнер A320, совершавший рейс из Парижа в Каир, исчез с экранов радаров над восточной частью Средиземного моря 19 мая 2016 года. На борту лайнера находились 66 человек, среди которых были граждане Египта, Франции, Великобритании, Канады.

Вскоре обломки самолета были обнаружены близ города Александрия. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.
 
 
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По мнению следователей, причиной падения самолета в море стала утечка кислорода в кабине пилота.
 
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