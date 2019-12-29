«Пришли как лучшие, так и худшие люди города». Смотрите, как отплясывали под «Ляписа-98»

Источник материала: Tut.by

29 декабря Сергей Михалок и «Ляпис-98» снова устроили веселый новогодний концерт на сцене Prime Hall. Что будет, фанаты знали наизусть — но билеты по цене от 58 до 113 рублей все равно разобрали: в конце концов, это уже традиция.





Выступление начали на час позже заявленного. Особо нетерпеливые поклонники успели самостоятельно исполнить «Яблони» под сценой.

— Я хотел бы поприветствовать вас на этом торжественном мероприятии, которое уже приобретает статус международного фестиваля и даже переплюнуло по своему ажиотажу «Рождественские встречи» с Аллой Борисовной, — обратился к зрителям в своей манере Михалок. — Мне очень приятно, что сегодня по традиции и ради развития принципов пришли как лучшие, так и худшие люди нашего города, области — да что там говорить, Беларуси!





Под аплодисменты толпы «космический цирк аутсайдеров» и «родоначальники стиля „радикальный шансон“» сыграли «Ау» — этот хит прозвучит на концерте дважды. Как и обещали «ляписы», в шоу «Всем девчонкам нравится» «сюрпризов не будет»:

— В программе только проверенные, стопроцентные хиты. Можно успокоиться и подпевать!





В Prime Hall отгремели «В платье белом», «Танцуй!» и «Котик». В песне «Манифест» к микрофону поднялся спортсмен и вокалист группы «Brutto» Виталий Гурков. Бандаж на руке — после недавней операции — выступать и танцевать не мешал.





«Огоньки», «Ты кинула», «Евпатория» — всем известные песни Сергей перемежал витиеватыми историями в духе «метафизического реализма»: тут и воспоминания о Минске 90-х, о старых друзьях и о первых концертах — но только «приукрасив, чтобы было правдоподобнее». Демонстрировал «классические полукартаны» и даже переобулся — только в прямом смысле этого слова.





Посреди песни по танцполу поплыл огромный букет — Михалок, не считая, сразу сказал, что в нем 47 роз. И посоветовал:

— Не отказывайтесь от знаков внимания. Даже если они от мужчины!

Со сцены прозвучало название нового проекта Михалка Drezden — афиша его февральского концерта украшала сцену до выступления.





Шоу длилось более трех часов. Танцпол понемногу редел, но Михалок был полон сил, энергии и историй.

— Приходится имитировать одышку в мои почти 50 лет, — шутил музыкант, из-за отличной формы которого недоверчивые зрители в Украине вызывали полицию . — Чтобы те, у кого отдышка есть, не чувствовали себя одиноко!





В финале он еще раз поблагодарил тех фанатов, которые год за годом в конце декабря ходят на «Ляпис-98»:

— Песни вы все знаете, меняются только слова между ними. Меняется контекст. И хотя для меня каждое такое выступление — как новое, мне приятно, что это становится серьезной традицией.



































