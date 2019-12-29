В Англии построят первый в мире деревянный стадион

Источник материала: Tut.by

Известная компания Zaha Hadid Architects получила разрешение на строительство первого в мире деревянного футбольного стадиона, который расположится в английском графстве Глостершир. Чем будет примечателен этот объект, рассказывает Deezen .





Zaha Hadid Architects будет строить стадион на пять тысяч зрителей для футбольного клуба Forest Green Rovers.





Когда проект будет завершен, он станет самым зеленым футбольным стадионом в мире, полностью построенным из древесины и работающим на устойчивых источниках энергии.





Задумано это все не просто так, ведь футбольный клуб возглавляет Дейл Винс, основатель компании по экологическому электричеству Ecotricity.

— Важность использования древесины заключается не только в том, что это природный материал, но и в том, что он имеет очень низкое содержание углерода. Поэтому наш новый стадион будет иметь самое низкое содержание углерода среди стадионов в мире. Это действительно будет самый «зеленый» футбольный стадион на земле, — говорит он.





При этом стадион — это и бизнес-объект. Так, он станет частью будущего эко-парка и бизнес-парка по экологически чистым технологиям, которые будут построены рядом.

Местные чиновники отмечают, что новый объект может стать туристической достопримечательностью.





К слову, и нынешний стадион команды вполне себе экологичен. Так, трава на нем поливается рециркулированной дождевой водой, а для работы прожекторов используется солнечная энергия.

Футбольный же клуб Forest Green Rovers назван ФИФА самым зеленым футбольным клубом в мире. Игроки приняли вегетарианскую диету, а во время матчей на стадионе продаются только веганские блюда.