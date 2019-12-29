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В Англии построят первый в мире деревянный стадион
Источник материала: Tut.by
Известная компания Zaha Hadid Architects получила разрешение на строительство первого в мире деревянного футбольного стадиона, который расположится в английском графстве Глостершир. Чем будет примечателен этот объект, рассказывает
Zaha Hadid Architects будет строить стадион на пять тысяч зрителей для футбольного клуба Forest Green Rovers.
Когда проект будет завершен, он станет самым зеленым футбольным стадионом в мире, полностью построенным из древесины и работающим на устойчивых источниках энергии.
Задумано это все не просто так, ведь футбольный клуб возглавляет Дейл Винс, основатель компании по экологическому электричеству Ecotricity.
— Важность использования древесины заключается не только в том, что это природный материал, но и в том, что он имеет очень низкое содержание углерода. Поэтому наш новый стадион будет иметь самое низкое содержание углерода среди стадионов в мире. Это действительно будет самый «зеленый» футбольный стадион на земле, — говорит он.
При этом стадион — это и бизнес-объект. Так, он станет частью будущего эко-парка и бизнес-парка по экологически чистым технологиям, которые будут построены рядом.
Местные чиновники отмечают, что новый объект может стать туристической достопримечательностью.
К слову, и нынешний стадион команды вполне себе экологичен. Так, трава на нем поливается рециркулированной дождевой водой, а для работы прожекторов используется солнечная энергия.
Футбольный же клуб Forest Green Rovers назван ФИФА самым зеленым футбольным клубом в мире. Игроки приняли вегетарианскую диету, а во время матчей на стадионе продаются только веганские блюда.
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Местные чиновники отмечают, что новый объект может стать туристической достопримечательностью.
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