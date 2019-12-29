Обогреет, накормит, вылечит. Инженер-печник рассказывает о своих печах, которые все могут

Источник материала: Tut.by

Тот, кто считает, что печь в доме — это пережиток деревенского прошлого, скорее всего, удивится тому факту, что печников в нашей IT-стране становится c каждым днем все больше. При этом хорошего специалиста по-прежнему найти трудно. Поиски настоящего печника завели нас в Воложинский район, в деревню на краю Налибокской пущи. Алексей Горбачев согласился рассказать о подзабытом искусстве наших предков — делать настоящие печи, которые и обогреют, и накормят, и вылечат. Что о них нужно знать, сколько они стоят и как найти толкового мастера — в материале REALTY.TUT.BY.





ОБЕЗпеченный народ

Телефона Алексея Горбачева в объявлениях об услугах печников нет. Найти его помогли герои наших прошлых публикаций Егор Булат и Валентин Дзюбан — они рекомендовали Алексея как специалиста, который может не только сложить печь, но и выкопать колодец, сделать лестницу, баню, сельхозинструмент и прочее.

Алексей по специальности инженер-конструктор автомобильной отрасли, учился в БНТУ. Профессию печника освоил 12 лет назад, когда переехал в деревню в 50 километрах от Минска обустраивать родовое поместье в экопоселении. Когда строил дом, столкнулся с проблемой: нужна печь, а печника, который сможет сделать то, что надо, — нет.

— 15 лет назад, когда я начинал строиться, профессия печника практически исчезла. Толкового мастера найти было крайне трудно. Из тех, кто сейчас живет в поселении, я одним из первых начал класть печи. Этому специально учился, плюс свое соображение работает. Научился сам — передаю опыт другим. У нас, например, в поселении теперь самая большая плотность печников на квадратный километр в Беларуси.



Самая первая печь Алексея

Стоит отметить, что и во всей стране печники теперь востребованы. И это удивительное явление на фоне строительства АЭС, газификации деревень и даже дачных кооперативов. У специалистов есть даже свое официальное сообщество — «Белорусское печное общество».

— Раньше, лет в 16, у меня было такое понятие, что все, что я видел в деревне у дедушки и бабушки, — это примитивные технологии. Но теперь думаю иначе: преимущество технологий не в сложности, а в простоте, функциональности и экологичности. И печь — это одна из самых многофункциональных технологий. Судите сами: она одна обогревает дом, она же приготовит еду и испечет хлеб, нагреет воду для душа. Если есть лежанка — на ней можно отдохнуть, согреться и расслабиться после тяжелой работы. Печь работает как личный психолог и лекарь. И все это с одной охапки дров. И самое главное: работать она будет в любом случае, без газа и электричества. У печников есть шутка: если у человека нет печи, то это оБЕЗпеченный человек. То есть легко уязвимый в бытовом плане. В нашей стране благополучие большинства жителей завязано на наличии российского углеводородного топлива. Без него все станет. АЭС, кстати, мне кажется, не лучший способ избавиться от зависимости.

Просто совершенство

Новая печь Алексея занимает много пространства и, как сказали бы модные дизайнеры, является доминантой в интерьере. Он говорит, что это одна из самых совершенных печей, которые он когда-либо строил. В ней инженер-печник реализовал все свои идеи и задумки. С обывательской точки зрения — это многофункциональный комплекс на дровах.





— В печах нужно совмещать и дизайн, и техническую оснастку. Загляните хотя бы в камеру сгорания. Дрова кладутся на колосник (решетку), а кирпич по краям топки срезан под углом. Это позволяет при топке лишний раз не подправлять головешки во время горения. Так дрова лучше сгорают без лишних телодвижений.





Чтобы обеспечить более эффективное горение, в топке этой печи также есть специальные отверстия для поступления воздуха из поддувального пространства в камеру сгорания.

— Многие знакомы с проблемой, когда при растопке холодной печи внутрь дома идет дым. Это легко устраняется в этой печи: можно до основной растопки через специальную дверцу прогреть дымоход — достаточно сжечь в нем газету. Есть задвижка прямого хода — при ее открывании дым устремляется сразу в дымоход, минуя систему ходов обогрева лежанки. Достаточно пять минут прогреть трубу — и задвижку прямого хода можно закрывать. И уже без нее будет хорошая тяга.

С другой стороны печи есть подогреваемый стульчик-ступенька — на нем можно посидеть, проще залезать на лежанку. Еще одна реализованная задумка — обогреваемый дровник в лежанке, чтобы сложить и подсушивать дрова перед топкой.





А еще эта печь греет воду в электрическом бойлере со встроенным змеевиком, по которому горячая вода циркулирует весь отопительный сезон. Она нагревается в металлическом регистре (похож на чугунный радиатор), установленном в канале за хлебной камерой (да, в этой печи можно испечь хлеб). В этой системе нет циркуляционного насоса, поэтому вода будет двигаться самотоком по законам природы: более горячая поднимается вверх, прохладная — вниз.



Встроенный в печь бойлер для подогрева воды

— В своих конструкциях я стараюсь выбирать простые и эффективные решения. В свою первую печку я установил бак на 120 литров. Этого объема достаточно, чтобы полностью закрывать потребности в горячей воде семьи из пяти человек в течение суток. Для нагрева этого объема воды до 60−80 градусов нужно порядка 8−10 килограмм дров. В этой конструкции бак стоит далеко от пламени и вода греется дымовыми газами. Поэтому нет опасности, что металл прогорит. Бак воды нагревается часа через полтора-два после начала топки. Так как он находится внутри печи, вода в нем долго не остывает — за сутки всего на 3−5 градусов. За счет этого на протяжении 10 лет весь отопительный сезон мы имеем горячую воду, не потратив ни одного киловатта электроэнергии на это. Хорошая экономия семейного бюджета.

В печном деле внешний вид печи — отдельная тема.

— Однажды я делал печку бывшему главному дизайнеру советского швейного предприятия. Она мне сказала: «В каждом ряду старайся соблюдать симметрию». И я придерживаюсь этого правила. В кладке не должно быть маленьких кусков кирпича, расставленных в беспорядке. Например, если в ряду слева есть не целый кирпич, то симметрично ему такой же кусок должен появиться справа. Фаски на каждом кирпичике срезаю болгаркой с диском по камню. Так печь приобретает более аккуратный и нарядный вид. Смотреть ведь на нее придется всю жизнь.

Сейчас печь Алексея стоит на просушке. Если ее сейчас ее хорошо протопить, то от больших температур закипит вода в кирпичах и порвет кладку.

— Поэтому для просушки печи внутрь топки можно ставить газовую горелку или электрический отопитель и на малых температурах теплым воздухом просушить. Летом бы она недели за две просохла и сама, а сейчас нужно пару баллонов газа израсходовать.

Печь-производитель

Есть в мастерской Алексея и печь производственного типа. В ней установлен бак для воды и хлебная камера, а в один из дымоходов вмонтирован металлорукав для быстрого нагрева помещения. В ней также установлен независимый поддув благодаря котротому воздух в камеру сгорания поступает не из помещения, а из подпольного пространства. Порядка 80% поверхности печи отдает тепло в сушильный шкаф, пристроенный к ней. За одну топку не только получаешь тепло, горячую воду, но и можешь приготовить еду и насушить массу разных трав и сухофруктов в сушильном шкафу.





В сушильном шкафу предусмотрена система отбора тепла у выходящего воздуха с передачей его входящему (система рекуперации), а также конденсатоуловитель. В течение полутора-двух суток на одной хорошей протопке можно высушить порядка 30 килограммов трав за один раз.

Идеи для суперпечи

Печь также может выступать и частью более сложных систем. У Алексея есть идея реализовать схему, которая работает в связке с колодцем и погребом. Как устроена эта система?

Колодец сам по себе является прекрасным накопителем и хранителем холода. Печь создает тягу. По каналу холодный и насыщенный влагой воздух из колодца подается в погреб, что создает оптимальные условия для хранения овощей и фруктов. Далее, подогретый, он подается в печь через независимый канал в поддувальное пространство. В жаркое летнее время эта система может работать и в качестве кондиционера. Только для этого необходим вентканал, в котором движение воздуха будет создаваться за счет противотяги. Нужен также и дополнительный канал к колодцу.





— В моей первой печке эта система реализована частично: воздух в печь подается через погреб, который находится под полом. В этом тоже есть толк: погреб хорошо вентилируется и накапливает холод в отопительный сезон. В теплое время года он у нас работает холодильником.

Дрова — топливо для личной независимости

Для домашней печи и сушильного комплекса нужны лишь сухие дрова — самый быстро возобновляемый источник энергии и самый дешевый углеводородный вид топлива.

— Предпочтение я отдаю березе, осине, ольхе. Их даже сажать не нужно, они прекрасно рассеваются сами, и при этом это быстровозобновляемый ресурс. Осиной топим в небольшие холода, она еще и чистит дымоходы. Береза и ольха идут, когда морозы покрепчают, потому что у них низкое сажеобразование. С такими дровами мы чистим печь раз в пять лет. Береза, кстати, — лучший вариант для топления бани.





Чисто сосновыми и еловыми дровами Алексей топить не рекомендует: они дают много сажи и печи быстро забиваются. Если попадаются, то лучше топить в смеси с лиственными. С дубом и ясенем нужно быть аккуратным: они дают большую температуру горения. Если и добавлять их, то не в самом начале топки, иначе можно испортить печь. Можно топить торфом, но этот вид топлива не всем нравится.

Алексей говорит, что то, как работает печь и сколько она будет служить, на 30% зависит от печника и на 70% — от истопника. Топить, конечно, не сложно, но есть определенные правила.

— А еще печка не любит быстрого нагрева: когда она холодная, надо ее прогреть малым количеством топлива — тресочками, маленькими полешками — час-полтора. Иначе кирпич лопнет и будет ремонт или полный разбор печи. Также печь не любит перегревов, когда к стенкам невозможно прикоснуться. Печка — это та же машина: ее надо прогреть на «малом газу», а потом давать нагрузку.

Часто бывает, когда старую печь после долгого перерыва сразу сильно растапливают — и печь приходит в негодность. Так делать нельзя ни в коем случае, говорит Алексей.

— Нельзя использовать и легковоспламеняющиеся жидкости. Был случай, когда один знакомый человек для быстрого розжига использовал бензин. Намочил тряпку, положил дрова, поджег. В итоге вылетели дверки печки, из трубы — клуб дыма и сажи. Попал на серьезный ремонт. А сколько раз протапливать печь, это зависит от ее конструкции и от того, насколько хорошо сделана теплоизоляция дома. Свою печь я протапливаю раз в сутки. Утром встали, печь вытопили, поставили в нее еду и пошли работать.





— Что делать, если печь дымит?

— Если дымит новая печь (дым идет в помещение), как только ее сложили и просушили, то самое простое — откройте окно (это в герметичных домах). В худшем случае — печник где-то ошибся и придется ее разбирать. В моей практике был случай, когда переделывал печь за опытным печником с 20-летним стажем и безупречной репутацией.

Если печь работала нормально, но вдруг начала дымить, то перво-наперво нужно прочистить поддувало. В грамотной печи есть прочистные отверстия — через них можно механическим способом убрать сажу в дымовых каналах. Иногда приходится частично разбирать кладку. Если тяга еще есть, можно попробовать народное средство: сжечь сухие картофельные очистки, ну или (для особо ленивых) купить специальное средство.

Если процедуру очистки от сажи приходится повторять часто, то причиной может быть неграмотно сделанная печь и как следствие — повышенное сажеобразование при горении, говорит Алексей.

— При правильной эксплуатации печь может служить очень и очень долго: с небольшими ремонтами более 50 лет. Это еще одно преимущество над современными технологиями: современные котлы редко служат более 10 лет без серьезного, дорогого ремонта.

А что с кирпичом?

Главный печной материал — керамические кирпичи. Алексей говорит, что самые ходовые в стране кирпичи производят в Витебске и Минске. Они не сильно отличаются по термостойкости и цене. Но ему больше нравится минский из-за шероховатой поверхности — из него кладка прочнее получается. Но витебский кирпич лучше по дизайну. Есть на рынке и продукция из России и Латвии, но она на порядок дороже.





— У печников ценится старый польский кирпич. По плотности и качеству я лучше не встречал. В продаже его нет, найти можно, только если разобрать старую печь, построенную «за польским часам». Это большая редкость сейчас. От современного он отличается и по размерам: если современный — 6,5×12×25 сантиметров, то польский где-то 6×15×35. Такие кирпичи служат бесконечно долго.

Сколько стоит печь?

Печь начинается с проекта по запросам заказчика — подходящий можно найти в интернете. Грамотный печник должен подсказать, подходит вам такая или нет. И рассчитает параметры. Упрощенная формула расчета размера печи: для среднеутепленного дома на 10−15 кубов обогреваемого помещения нужно 1 м² нагреваемой поверхности печи. Это параметры печи, которую нужно топить один раз в сутки.



Проект печи. Фото предоставил Алексей Горбачев



Реализация. Фото предоставил Алексей Горбачев

Для печей нужен надежный фундамент. Они могут быть разными по конструкции, но не должны соприкасаться с фундаментом дома. Например, под печью Алексея отлит фундамент в виде куба, в который закатан весь металлический и стеклянный мусор, что насобирался за годы. Это не просто утилизация, но и упрочнение конструкции.

После составления проекта печи покупается все остальное — глина, песок, кирпич, колосники, дверки топки, поддувала, задвижки, камера духовки и прочее.

— Лет 15−20 назад совсем не было разнообразия во всем этом, и достать все было тяжело. Теперь этого всего достаточно, ассортимент большой. И все это пользуется спросом. По моим наблюдениям, фирмы, которые поставляют печные принадлежности и оборудование, растут как грибы. Это говорит о том, что растет и количество людей, решивших установить в доме печь или камин.

Алексей сделал грубый расчет для самой простой печки без наворотов. Для нее хватит тысячи кирпичей белорусского производства — это 600−700 рублей с доставкой, рублей 200 потянет фурнитура, песок и глина — еще примерно 100 рублей. И работа — если по простенькому сложить, то это 800 рублей печнику. То есть самая простая печь без изысков обойдется до двух тысяч рублей. Что-то посерьезней будет стоить дороже.



Проект печи. Фото предоставил Алексей Горбачев



Список необходимых материалов по проекту. Фото предоставил Алексей Горбачев



Фото предоставил Алексей Горбачев

— Печка может стоить как «запорожец», а может и как «роллс-ройс». Кирпич есть за 45 копеек, а есть и за 2,5 рубля. Фурнитура по цене может отличаться в несколько раз. Можно покупать специальные кладочные растворы. Печка будет прочнее, но это дорого. Самый дешевый дедовский метод приготовления кладочного раствора — смешать глину с песком. Глину я обычно покупаю, но можно и накопать.

Набор печника — хороший отрезной электроинструмет (болгарка с диском по камню), кельма, киянка, расшивка, перфоратор с миксером. Работа печника — это ручной труд. Замесить глину, обработать каждый кирпичик, уложить его ровно в кладку — процесс не быстрый. Например, печь Алексея строилась 30−35 дней. Правда, он говорит, что если бы не отвлекался на домашние дела, то и за 20 дней управился бы.

Как найти толкового печника?

— В последнее время количество людей в профессии выросло в геометрической прогрессии. Но реально грамотного печника найти не так просто. Заказчику трудно оценить мастерство. Недавно мне прислали фото новой печи — красивая, но там не было элементарной перевязки в кладке на горячих местах, и они сразу дали трещину. Заказчик молодец, фотографировал ее во время изготовления, и оказалось, что в ней не было сделано дымовых каналов. Она не могла выполнять отопительные функции. Пришлось разобрать. Ведь красиво сложить кирпич может и каменщик. А печник должен понимать, что внутри происходит. Какие параметры задать, как их рассчитать. У себя на канале я выкладываю видео процесса строительства своих печей. Но и сам постоянно учусь, смотрю, как и что другие мастера делают.

При этом Алексей говорит, что себя он не считает великим специалистом-печником.

— Я инженер-конструктор, человек, который понимает в процессах, физике. Но про себя я не могу сказать, что достиг вершины мастерства: есть куда расти. Сейчас у меня получается сложить пару печей в год, хватает других дел: своя стройка, огороды, пчелы, животные, производство сельхозинструмента, консультации. И жена с малыми детьми, в конце концов.

По наблюдениям Алексея, хорошие специалисты-печники — люди не гонорливые. Ведь горделивость мешает развиваться.

— Настоящий мастер понимает, что нет предела совершенству. Вершина мастерства в печном деле очень высока. Если говорить про конкретные параметры выбора специалиста, то стоит запросить его портфолио — примеры выполненных печей. Важно пообщаться с его бывшими клиентами: хорошая ли получилась печь, сколько раз в день ее надо протапливать, экономична ли она, часто ли засоряется? Печник печника видит издалека. О мастере можно получить информацию на открытых печных форумах. Настоящий специалист дает гарантию на свою работу.





Не зная всех секретов печестроения, самостоятельно вы сможете оценить как минимум погрешность геометрических форм, предупреждает печник.

— Печь должна быть сложена по уровню, с ровными углами, равными длинами, ровными швами. Аккуратный печник любит свое творение, печь презентуется заказчику с чистой кладкой: кирпич должен быть отмыт от раствора.

А еще следует отказаться от предложений делать топку печи без огнеупорного кирпича, говорит Алексей.

— Установка топочных приборов без зазоров для расширения — плохой знак для вас, для печи и для мастера. Совсем плохо (и опасно!), если дымоход установлен через деревянные конструкции без противопожарных зазоров, впритык к дереву.

Отметим, что обучают печному делу во многих белорусских профессиональных лицеях. Существуют также курсы обучения и повышения квалификации. В Минске, например, можно освоить профессию на базе Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов «ПромТехОбразование».