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СЭЗ «Витебск» анонсировала на 2020-й год крупнейшие проекты

30.12.2019 09:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администрация СЭЗ «Витебск» сообщает, что в 2020 году сразу несколько компаний-резидентов доведут до завершения инвестпроекты в деревообработке.

Так, компания с литовским капиталом «ВМГ ВудАрт» будет вести строительство лесопильного завода и производства мебели с объемом переработки 500 тыс. куб. м древесины в год, в этот проект запланировано вложить около $57 млн. Напомним, это предприятие входит в вертикально интегрированный холдинг деревообрабатывающих предприятий на территории Литвы и Беларуси — «ВМГ Индустри Групп».

Кроме того, резидент СЭЗ ООО «Акитама» будет вести строительство трех заводов (в Витебске, Полоцке и Докшицах) по переработке в пеллеты низкосортной древесины годовым объемом 280 тыс. куб. м. Стоимость инвестпроекта — $19 млн.

А ИП «Витебская лесопилка» готовится запустить новый деревообрабатывающий комплекс стоимостью €55 млн. В настоящее время предприятие перерабатывает 170 тыс. куб. м древесины в год.

Примечательно, что всего в 2020 году Витебская область рассчитывает привлечь 2,4 млрд рублей инвестиций в проекты в различных отраслях. Об этом сообщил на заседании управленческого актива региона председатель облисполкома Николай Шерстнев.
 
Теги: Витебск
 
 
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Администрация СЭЗ «Витебск» сообщает, что в 2020 году сразу несколько компаний-резидентов доведут до завершения инвестпроекты в деревообработке.
 
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