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Валерий Дайнеко: Не будет финансирования - не будет культуры
Источник материала: Партизан
Своим мнением о том, требуется ли культуре финансовая помощь из бюджета, в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» поделился заслуженный артист БССР солист ансамбля «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко, передает корреспондент агентства
Одной из тем обсуждения в передаче стал принятый на последней сессии Мингорсовета бюджет столицы. Согласно документу, на финансирование культуры в 2020 году будет выделено 38 млн рублей. Будет ли достаточно этой суммы? Могут ли учреждения культуры, отдельные ее деятели самостоятельно зарабатывать на свое содержание?
— Сама культура себя финансировать не может, — уверен известный артист. — Можно только надеяться на то, что люди «придут — купят» книгу или картину, пойдут в музей или на концерт. Не будет финансирования — не будет культуры. Я не говорю разве что о шоу-бизнесе.
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Своим мнением о том, требуется ли культуре финансовая помощь из бюджета, в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» поделился заслуженный...
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