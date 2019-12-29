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Валерий Дайнеко: Не будет финансирования - не будет культуры

30.12.2019 08:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Своим мнением о том, требуется ли культуре финансовая помощь из бюджета, в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» поделился заслуженный артист БССР солист ансамбля «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Одной из тем обсуждения в передаче стал принятый на последней сессии Мингорсовета бюджет столицы. Согласно документу, на финансирование культуры в 2020 году будет выделено 38 млн рублей. Будет ли достаточно этой суммы? Могут ли учреждения культуры, отдельные ее деятели самостоятельно зарабатывать на свое содержание?

— Сама культура себя финансировать не может, — уверен известный артист. — Можно только надеяться на то, что люди «придут — купят» книгу или картину, пойдут в музей или на концерт. Не будет финансирования — не будет культуры. Я не говорю разве что о шоу-бизнесе.
 
Теги: Минск
 
 
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Своим мнением о том, требуется ли культуре финансовая помощь из бюджета, в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» поделился заслуженный...
 
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