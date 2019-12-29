Моравецкий: “Исторические” атаки Путина на Польшу это попытка скрыть проблемы

Об этом во время брифинга для СМИ 29 декабря заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, комментируя последние заявления президента России Владимира Путина о том, что Советский Союз не был агрессором против Польши в результате пакта Риббентропа-Молотова, а Вторая мировая война началась как следствие Мюнхенского сговора в 1938 году, сообщает собственный корреспондент Укринформа.













"Президент Путин многократно лгал на тему Польши, и он это делал полностью сознательно. Как правило, это делается тогда, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное со своими действиями, и это давление не является историческим, а касается современной геополитической сцены", - подчеркнул Моравецкий.





По его словам, в течение последних нескольких недель Россия потерпела "несколько крупных поражений": "неудачей завершилась попытка полного подчинения Беларуси, ЕС в очередной раз продлил санкции, наложенные за бесправную аннексию Крыма, переговоры в Нормандском формате не только не принесли отмены этих санкций, но в то же время произошли очередные осложнения - на этот раз со стороны США, что значительно усложнило реализацию проекта Nord Stream 2 ".





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Как добавил польский премьер, одновременно с этим российские спортсмены были отстранены от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.





"Слова президента Путина я воспринимаю как попытку скрыть эти проблемы", - отметил Моравецкий и добавил, что Путин прекрасно осознает: его обвинения не имеют ничего общего с реальностью.





Он подчеркнул, что российский народ является наибольшей жертвой палача Сталина и заслуживает правды.





"Я глубоко убежден, что российский народ является народом свободных людей, который отвергает сталинизм, даже когда власть президента Путина пытается его реабилитировать. Нет согласия на смену местами палача и жертвы, виновников страшных преступлений с невинными людьми и странами, которые подверглись нападению", - подчеркнул польский премьер.









Как известно, Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 года часть Чехословакии.





Кроме того, Путин заявлял, что поводом к началу Второй мировой войны был не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. После этого подобные заявления звучали из уст других российских чиновников, в частности спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.





27 декабря в МИД Польши по этому поводу был вызван посол РФ Сергей Андреев.



