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Аккумуляторный завод под Брестом законсервируют

30.12.2019 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

АКБ «АйПауэр» готовят к консервации, сообщил правозащитник Роман Кисляк. Об этом он узнал в СЭЗ «Брест» – аккумуляторный завод является ее резидентом.

По словам правозащитника, последние два дня с завода активно что-то вывозят. И как объяснил заместитель главы администрации Александр Шукайло, здание просто готовят к консервации. Поэтому оттуда вывозят сырьё и полуфабрикаты.

В ближайшее время должны подготовить проект консервации, в котором пропишут, как это сделать и на какой период. Максимальный срок консервации – 3 года.

Но дальнейшая судьба завода никому неизвестна: в будущем, после возврата средств в инновационный фонд, могут объявить о банкротстве, могут продать другому инвестору. Также возможен вариант, что после расконсервации попробуют ввести в эксплуатацию.
 
Теги: Брест
 
 
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АКБ «АйПауэр» готовят к консервации, сообщил правозащитник Роман Кисляк. Об этом он узнал в СЭЗ «Брест» – аккумуляторный завод является ее резидентом.
 
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