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Эксперты назвали лучший нокаут 2019 года
Источник материала: Партизан
Нокаут от чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в поединке против Луиса Ортиса признан лучшим по итогам 2019 года.
Нокаут Уайлдера назвали лучшим сразу два авторитетных медиа - журнал The Ring, а также портал BoxingScene, передает "УНИАН".
"Супертяж из Алабамы мог быть кандидатом на попадание в номинацию "Неожиданное поражение года", когда проиграл почти каждую секунду из шести раундов боя против Луиса Ортиса, пишет
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Нокаут от чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в поединке против Луиса Ортиса признан лучшим по итогам 2019 года.
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