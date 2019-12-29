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Эксперты назвали лучший нокаут 2019 года

30.12.2019 08:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нокаут от чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в поединке против Луиса Ортиса признан лучшим по итогам 2019 года.



Нокаут Уайлдера назвали лучшим сразу два авторитетных медиа - журнал The Ring, а также портал BoxingScene, передает "УНИАН". 

"Супертяж из Алабамы мог быть кандидатом на попадание в номинацию "Неожиданное поражение года", когда проиграл почти каждую секунду из шести раундов боя против Луиса Ортиса, пишет ru.oxu.az. Но всего один удар с правой руки не позволил "Кинг Конгу" продолжить бой. Многие нокауты этого года были запоминающимися, но ни один из них не был столь убедительным на столь высоком уровне", - отметили в BoxingScene.
 
 
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Нокаут от чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в поединке против Луиса Ортиса признан лучшим по итогам 2019 года.
 
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