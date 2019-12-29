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Мнение. Почему с Новым годом опять ничего не изменится

30.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наш постоянный колумнист, писатель, банкир и веселый мужчина в самом расцвете сил Александр Зантович, рассуждает о том, как встретить Новый год и почему любовь в нему — это любовь к цифрам и упорядочиванию. А как у него это получается — судить вам.

Фото: из архива Александра Зантовича

— В этом году, конечно, с погодой не повезло. Декабрь получается совсем не зимним. Пушистый снег выпал на день, трескучего мороза и в помине нет, а визжащих деток на санках я пока не видел. Город хоть и украсился к праздникам, а новогоднего настроения всё равно не прибавилось. Наверное, во всем Грета Тунберг виновата!

Но как бы то ни было, Новый год упрямо надвигается. Как на нашу скромную страну, так и на весь остальной земной шарик.

Праздник совершенно синтетический.

У людей давно проявилась неестественная любовь к цифрам. Мы обожаем всё измерять и пересчитывать. Это дает иллюзию контроля над такими самостоятельными явлениями, как показания весов, ВВП на душу населения и время.

Так и вышло, что наша любовь к цифрам создала хороший во всех отношениях праздник — Новый год.

Мы придумали календарь, а потом просто договорились, что вот именно 1 января мы завершаем старый год и начинаем новый. Договорились, конечно, не сразу (когда это люди о чем-то сразу договаривались!). Но хорошо, что в итоге к чему-то пришли. А то у каждой религии, да и конфессии, был свой Рубикон. Отчего дружить было сложнее. А так весь мир с замиранием сердца наблюдает, как завершает последний в году оборот секундная стрелка (те, кто еще понимает аналоговые часы), хором скандирует обратный отсчет, а потом все пьют игристое, смеются, обнимаются и радуются.


Снимок носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

Любой уважающий себя красный день календаря обязан обрасти традициями. Поскольку советская машина пропаганды старалась придать новому празднику все признаки Рождества, то вошли в обиход и ёлка, и подарки, и Дед Мороз, удивительно похожий на Святого Николая.

Дефицит полуголодного советского времени добавил также краткое, но интенсивное чревоугодие. Ну а водочка или иные виды опиатов (по вкусу) — это вообще в любой праздник хорошо.

Также традиция требует сидеть весь канун Нового года перед телевизором. Только там можно встретиться с озабоченным судьбой вверенной страны президентом, послушать бой курантов (или их заменителей) и увидеть психоделическую панораму поп-звезд пенсионного возраста в передачах а-ля «Голубой огонёк».

В этот странный винегрет традиций органично вплетается символика китайского Нового года и китайские же недорогие петарды и фейерверки. Последние добавляют не только шумного веселья, но и забавных клинических случаев для тех работников медицины, которым посчастливилось в эту сказочную ночь дежурить.

Да! Чуть не забыл! Непременно должны быть мандарины. Куда ж без них!

Ясное дело, что в мероприятии в итоге маловато осмысленности. Поэтому люди, глубоко озадаченные собственной эффективностью, добавляют еще подведение итогов года и постановку целей на год следующий.


Снимок носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

Вполне естественно, что невротики от личностного роста редко бывают довольны достигнутыми результатами. Мир вокруг — сложная, изменчивая и бестолковая система, которая никак не хочет повернуться к нам лицом. Планы путешествий нарушают теракты, банкротства туристических компаний и банальная нехватка денег. Карьерный рост упирается то в молодого перспективного начальника, то в сокращение штата, то в реинжиниринг компании. Регулярным тренировкам вечно мешает занятость, острые респираторные заболевания или уход из клуба любимого тренера.

В общем не бывает так, чтобы всё сбылось. Разве что постановка целей проводилась как в анекдоте про девочку Свету, которая запланировала ни хрена не делать и всё успела.

А значит, Новый год — повод для рефлексии и самобичевания. И это не сделал, и то не успел, и тут недостаточно трудился.

И целеполагание на новый отчетный период становится еще более тщательным и грамотным. С применением технологии SMART, а то и всей SMARTER, с визуализацией и элементами нейролингвистического программирования. Хотя мудрый человек вам точно скажет, что и эти цели не будут выполнены на 100%.

Потому что когда Эван Всемогущий доказывает Богу, что не может строить ковчег, потому что у него планы, Морган Фриман в ответ лишь заразительно смеется.


Снимок носит иллюстративный характер / Фото: Reuters

Но на самом деле между человеком, который смотрит в экран телевизора, взятого в кредит, сквозь плотный строй салатов, и человеком, грустно перебирающим в памяти недоработки уходящего года, есть как минимум одно общее.

Это свойственно всем нам, кто так или иначе отмечает этот праздник, единый для всех народов, стран и конфессий (азиаты и мусульмане не в счет).

Несмотря на все разочарования, мы почему-то верим, что в следующем году непременно будет лучше. Вера эта иррациональна, потому как такого очень давно не бывало. Работать ещё усерднее просили, стойко встречать трудности, следить за здоровьем и международной обстановкой призывали. А так вот, чтобы манна небесная просыпалась над нашим аулом, — нет! Такого не помнят даже старожилы.


Снимок носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

Но в эту ночь почему-то легко верится, что в новом году непременно будет как-то лучше. Легче, вольготнее, удачливее. И мечтается хорошо. О здоровье своем и близких. О зарплатах, бонусах и возвращении старых долгов. О стройных бёдрах и обтягивающих лосинах, несмотря на винишко с сыром. О далёких путешествиях в заморские страны. О долгих беседах с добрыми друзьями.

Внутри ощущение какое-то новое. Как будто всё в твоих руках, всё возможно и всё непременно получится.

Да, это пройдет. Пузырьки выветрятся, оливье отправится доживать свои дни на балкон, народ отряхнется, опохмелится и разъедется по рабочим местам. И снова поглотит нас однообразная рутина повседневных дел.

Но вот это чувство, что ты чего-то в этой жизни хочешь и можешь, и упрямая вера в лучшее — у кого-то да останутся.

А если люди все вместе во что-то верят, то так оно и происходит.

С наступающим вас!

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

 
 
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Александр Зантович рассуждает про Новый год в своей постоянной колонке на LADY
 
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