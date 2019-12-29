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250 юных быховчан приняли участие в главном районном новогоднем утреннике

30.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Они с неподдельным интересом следили за действом, происходящим на сцене. Пытливые, любознательные мальчишки и девчонки, одним словом, элита подрастающего поколения. 250 ребят – победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, отличники учебы, активисты школьной жизни – собрались в РЦК на главный новогодний утренник.

250 юных быховчан приняли участие в главном районном новогоднем утреннике

Атмосферу, полную волшебства и тайн, для ребят создавали специалисты районного центра детского творчества. Они пригласили юных земляков стать участниками увлекательного спектакля под названием «Новогоднее турагентство Бабы Яги».

Борьба положительных героев и отрицательных персонажей – извечное противостояние сил добра и зла. Так было и на этот раз.

Реалистичные декорации, добротно оформленная сцена – весь антураж «обещал» насыщенное и интересное действо.

250 юных быховчан приняли участие в главном районном новогоднем утреннике

На правах хозяйки наступающего 2020 года представление начала  Крысиная Королева. Добро пожаловать в сказку, подрастающее поколение!

Кикимора и Баба Яга – персонажи известные. Задумают недоброе – берегитесь! На сей раз в головах нечисти и созрел очередной коварный план: лишить детишек главных новогоднего праздника. Помочь осуществить задуманное вредным героям вызвались монстры. В роли приезжих гостей выступили Граф Дракула, Нюся и Мумия. Празднование Нового года под угрозой…

250 юных быховчан приняли участие в главном районном новогоднем утреннике

Ох, и напроказничали злыдни! Украли счастливо живущих Фиону и Шрэка, а с последним Дракула даже на турнире по боксу сразился. Да только победу одержали добро, любовь и красота, которым всегда есть место в открытых сердцах.

«Защищать мир от злодеев». Такова миссия еще одного дуэта, встреча с которым привела в восторг юных быховчан. Грациозная и ловкая Леди Баг и ее преданный помощник Супер Кот быстро и ловко расправляются со злоумышленниками. Правда, не без помощи зрительного зала.

250 юных быховчан приняли участие в главном районном новогоднем утреннике

Игры с мультяшными персонажами мальчишки и девчонки восприняли на «ура». Вот так дружно герои проучили нечисть и, конечно, спасли Новый год.

Зло повержено, а добро вновь восторжествовало. Таков счастливый финал любой сказки. Впрочем, поверь в ней всем сердцем – и она обязательно воплотится в жизнь. Особенно под Новый год. Ведь время чудес и волшебства только наступает!

Детские глаза сияли радостью – сказка явно произвела впечатление на юных земляков. Пришлись по вкусу им и сладкие подарки от руководства района, врученные на главном новогоднем празднике.

250 юных быховчан приняли участие в главном районном новогоднем утреннике

250 юных быховчан приняли участие в главном районном новогоднем утреннике

250 юных быховчан приняли участие в главном районном новогоднем утреннике

250 юных быховчан приняли участие в главном районном новогоднем утреннике

Алеся ЦАРЕВА.

 
 
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Они с неподдельным интересом следили за действом, происходящим на сцене. Пытливые, любознательные мальчишки и девчонки, одним словом, элита подрастающего...
 
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