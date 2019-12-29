Касперович: экономика определяет структуру подготовки кадров и их количество

Источник материала: Вороновская газета





Экономика определяет структуру подготовки кадров и их количество, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

«Структура подготовки кадров, а в результате и объемные показатели, конечно же, определяются теми тенденциями, которые происходят в экономике: повышение эффективности производства, рост производительности труда в отдельных сферах вызывает сокращение потребности в соответствующих кадрах, в том числе и в специалистах с высшим образованием», — сказал Сергей Касперович.

За последние годы существенно увеличилась доля наукоемких, высокотехнологичных специальностей. Открыта подготовка по многим новым специальностям технико-технологического, IТ-профиля. Это специальности, которые соответствуют этапу четвертой промышленной революции, ориентированы на инновации, творчество. Сокращена подготовка по экономическим, юридическим специальностям.

Сергей Касперович отметил, что за последние годы численность студентов в вузах сокращается. «Сегодня мы можем говорить о 270 тыс. обучающихся, тогда как в начале 2010-х у нас число студентов превышало 400 тыс. Но здесь следует отметить очень важные факторы, которые обуславливают эту тенденцию. Потребности работодателей, отдельных отраслей и сфер в квалифицированных кадрах — это один из факторов. Второй — не менее важный и более объективный — это демографические процессы — та численность молодых людей, которые оканчивают учреждения общего среднего образования, которые поступают на уровень высшего образования. Эта численность сокращалась все эти годы. Она в основном вызвала эти изменения», — подчеркнул начальник главного управления. Он добавил, что при этом численность иностранных студентов в белорусских университетах за последние годы выросла.

Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш добавил, что государство по-прежнему активно поддерживает процесс, связанный с развитием высшей школы, и количество мест, которые оплачиваются за счет республиканского бюджета, в высшей школе не уменьшается.

Вадим Богуш

По словам ректора Белорусского государственного университета Андрея Короля, наблюдается рост мотивации студентов к получению высшего образования. Это видно на уровне проходных баллов абитуриентов при поступлении на ту или иную специальность. «Это можно объяснить не только привлекательностью специальностей. Можно говорить об успеваемости студентов на примере БГУ в сравнении с периодом трехлетней давности. В целом по итогам сданной сессии на бюджетной дневной форме успеваемость увеличилась примерно на 2,5%. Если мы посмотрим на структуру тех, кто к нам поступает, то увидим, что удельный вес медалистов также растет. Это говорит о том, что есть четкое планирование траектории у тех, кто выбирает свою стезю получения высшего образования», — уверен он.

Андрей Король

«В нашем вузе количество студентов остается на одном и том же уровне. Но то, что они изучают и по каким специальностям, регулируется спросом рынка труда, а также интересами учащихся, — добавила ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Баранова. — Но когда мы набираем студентов и определяем их количество, всегда руководствуемся возможностями материально-технической базы и потенциалом нашего профессорско-преподавательского состава обеспечить качественный и эффективный образовательный процесс. Перед нами сейчас стоит задача — работать над наращиванием потенциала преподавателей».-0-

Наталья Баранова

Все материалы круглого стола здесь

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