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Кристина Асмус неделю провела в больнице

30.12.2019 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская актриса Кристина Асмус попала в больницу с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка написала в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 29 Дек 2019 в 4:48 PST

— Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит. Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Спектакли с высокой температурой, одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии.

Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск. Выписать обещают 30 декабря, но будут смотреть по состоянию. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет, — написала актриса.

Напомним, на прошлой неделе 31-летнюю актрису опять атаковали хейтеры. На сей раз — за сцену поцелуя в новом клипе Егора Крида.

Сцена показана в тизере клипа на песню Крида Love is, где Асмус сыграла главную роль. В кадре Кристина и Егор остались наедине в раздевалке, тизер обрывается на моменте, когда соприкасаются их губы.

 
 
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