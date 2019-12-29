Кристина Асмус неделю провела в больнице

Источник материала: Tut.by

Российская актриса Кристина Асмус попала в больницу с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка написала в своем Instagram.

— Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит. Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Спектакли с высокой температурой, одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии.

Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск. Выписать обещают 30 декабря, но будут смотреть по состоянию. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет, — написала актриса.

Напомним, на прошлой неделе 31-летнюю актрису опять атаковали хейтеры. На сей раз — за сцену поцелуя в новом клипе Егора Крида .

Сцена показана в тизере клипа на песню Крида Love is, где Асмус сыграла главную роль. В кадре Кристина и Егор остались наедине в раздевалке, тизер обрывается на моменте, когда соприкасаются их губы.