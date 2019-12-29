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Автобус с белорусами перевернулся под Псковом
Источник материала: БДГ
В результате автоаварии под Псковом пострадали люди, семеро находятся в областной больнице, один из них - в реанимации.
Об этом сообщает
По информации издания, рейсовый автобус двигался по трассе Санкт-Петербург – Невель, в 02:50 он съехал с дороги и опрокинулся в кювет.
По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, согласно данным метеорологов, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами.
По информации пресс-секретаря Минздрава Беларуси Юрии Бородун, за медицинской помощью обратились 24 человека, из них 13 отправили на консультацию в Псковскую областную больницу. Семеро из них госпитализировали, один сейчас в реанимации, состояние стабильно тяжелое, пишет
Два человека находятся в отделении челюстно-лицевой хирургии, два — в отделении торакальной хирургии, двое — в травматологии. Кроме этого, двое детей госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.
Ситуация находится под контролем посольства Беларуси в России в Санкт-Петербурге. Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам.
Для пассажиров, не пострадавших в аварии, развернули пункт временного содержания в отеле «Балтхаус».
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В результате автоаварии под Псковом пострадали люди, семеро находятся в областной больнице, один из них - в реанимации.
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