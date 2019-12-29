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Автобус с белорусами перевернулся под Псковом

30.12.2019 11:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В результате автоаварии под Псковом пострадали люди, семеро находятся в областной больнице, один из них - в реанимации.

Об этом сообщает «Псковская лента новостей», всего в автобусе было 50 человек, в том числе четверо детей и два водителя. За рулем автобуса был 47-летний мужчина.

По информации издания, рейсовый автобус двигался по трассе Санкт-Петербург – Невель, в 02:50 он съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, согласно данным метеорологов, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами.

По информации пресс-секретаря Минздрава Беларуси Юрии Бородун, за медицинской помощью обратились 24 человека, из них 13 отправили на консультацию в Псковскую областную больницу. Семеро из них госпитализировали, один сейчас в реанимации, состояние стабильно тяжелое, пишет TUT.BY со ссылкой на ведомство.

Два человека находятся в отделении челюстно-лицевой хирургии, два — в отделении торакальной хирургии, двое — в травматологии. Кроме этого, двое детей госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Ситуация находится под контролем посольства Беларуси в России в Санкт-Петербурге. Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам.

Для пассажиров, не пострадавших в аварии, развернули пункт временного содержания в отеле «Балтхаус».

 
Теги: Новости
 
 
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В результате автоаварии под Псковом пострадали люди, семеро находятся в областной больнице, один из них - в реанимации.
 
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