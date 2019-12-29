Белорус оказался на втором месте в рейтинге «белых хакеров» Facebook

Источник материала: Tut.by

Белорус Дмитрий Лукьяненко занял второе место в рейтинге благодарности «белых хакеров» Facebook.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, что в апреле этого года Дмитрий был на первом месте в аналогичном списке.

«Белый хакер» — это специалист по компьютерной безопасности, который специализируется на тестировании безопасности компьютерных систем. В отличие от «черных хакеров», «белые» ищут уязвимости на добровольной основе или за плату с целью помочь разработчикам сделать их продукт более защищенным.

При помощи этого рейтинга представители соцсети благодарят людей, которые

«ответственно подошли к раскрытию информации» об уязвимостях в системе безопасности Facebook и приложений, которыми владеет компания. По итогам года было отмечено 199 человек, и минский разработчик Дмитрий Лукьяненко занял второе.

Ранее в интервью 42.TUT.BY он рассказывал, что регулярно находит «дыры» в безопасности популярных приложений и получает за это вознаграждения. Тогда он отметил, что самая крупная награда составила 15 тысяч долларов — ее присудил Facebook за нахождение проблемы в приложении Messenger.

Кроме того, Дмитрий входит в «зал славы» Google, посвященный людям, которые нашли ценные уязвимости.