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Руководители силовых структур Беларуси сразились в турнире по настольному теннису. Кто победил?

30.12.2019 11:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Руководители силовых структур поборолись за право первой ракетки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске прошел новогодний турнир по настольному теннису.

Среди участников – генеральный прокурор, министр по чрезвычайным ситуациям, главы МВД, следственного и таможенного комитетов, министр обороны и ряд руководителей других ведомств.

Руководители силовых структур Беларуси сразились в турнире по настольному теннису. Кто победил?

Руководители силовых структур Беларуси сразились в турнире по настольному теннису. Кто победил?

После упорной борьбы в группах, четвертьфиналах и полуфиналах бронзовым призером соревнований стал глава МЧС, серебро – у его зама, титул чемпиона турнира выиграл начальник оперативно-аналитического центра при Президенте Андрей Павлюченко.

Руководители силовых структур Беларуси сразились в турнире по настольному теннису. Кто победил?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Есть сильные игроки, есть и люди, которые к ним подтягиваются. У нас порядка 10 спортсменов, уровень которых приблизительно одинаковый.

Проводить такие турниры надо в обязательном порядке: это и популяризация настольного тенниса, и за здоровый образ жизни. Руководители государственных органов личным примером в свой выходной день показывают, чем нужно заниматься. Это очень здорово!

Добавим, уже не впервые руководители силовых ведомств проводят предновогодние дни в спортзале. Прошедший турнир – четвертый по счету.

Руководители силовых структур Беларуси сразились в турнире по настольному теннису. Кто победил?

Руководители силовых структур Беларуси сразились в турнире по настольному теннису. Кто победил?

Руководители силовых структур Беларуси сразились в турнире по настольному теннису. Кто победил?

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Руководители силовых структур поборолись за право первой ракетки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске прошел новогодний...
 
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