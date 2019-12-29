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Беларусь и Албания договорились о взаимной отмене виз

30.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Албания подписали соглашение о взаимной отмене виз, сообщает телеканал «МИР 24». 

Теперь граждане двух стран смогут без виз приезжать, проезжать территории стран транзитом или находиться на них до 30 дней.

С 27 июля 2018 года в Беларуси без визы могут находиться до 30 дней граждане 74 государств, въезжающие через минский аэропорт.



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Граждане смогут без виз приезжать , проезжать территории стран транзитом или находиться на них до 30 дней.
 
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