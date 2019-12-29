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Беларусь и Албания договорились о взаимной отмене виз
30.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Албания подписали соглашение о взаимной отмене виз, сообщает телеканал «МИР 24».
Теперь граждане двух стран смогут без виз приезжать, проезжать территории стран транзитом или находиться на них до 30 дней.
С 27 июля 2018 года в Беларуси без визы
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Граждане смогут без виз приезжать , проезжать территории стран транзитом или находиться на них до 30 дней.
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