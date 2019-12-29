Беларусь и Албания договорились о взаимной отмене виз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Албания подписали соглашение о взаимной отмене виз, сообщает телеканал «МИР 24».

Теперь граждане двух стран смогут без виз приезжать, проезжать территории стран транзитом или находиться на них до 30 дней.