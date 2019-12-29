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Под Псковом перевернулся автобус с белорусами. Пострадали 24 человека

30.12.2019 10:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пассажирский автобус с белорусами попал в аварию под Псковом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство, в котором находились 50 человек, направлялось в Санкт-Петербург.

В нескольких километрах от населенного пункта Подборовье автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП травмы получили 24 человека, включая троих детей.

Под Псковом перевернулся автобус с белорусами. Пострадали 24 человека

Минздрав Беларуси следит за ситуацией. Как сообщает ведомство, 13 пострадавших были отправлены на консультацию в областную больницу Пскова. Шестеро получили помощь амбулаторно, семеро госпитализированы, один человек в реанимации. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам. Всеми оперативными вопросами занимается отделение посольства нашей страны в Санкт Петербурге.

Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле «Балтхаус». На месте ДТП работают сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Под Псковом перевернулся автобус с белорусами. Пострадали 24 человека

Под Псковом перевернулся автобус с белорусами. Пострадали 24 человека

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Новости Беларуси. Пассажирский автобус с белорусами попал в аварию под Псковом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство, в котором...
 
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