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У Абсолютбанка день рождения!
Источник материала: Myfin
апрель 2019
«Абсолютбанк», в целях наращивания нормативного капитала, взял субординированный займ в размере двух миллионов белорусских рублей у новополоцкого ООО «Интерсервис».
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Прошло Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК, на котором в том числе были внесены изменения в список членов Наблюдательного совета Банка.
июль 2019
Касса № 4 ЦБУ в Бресте, расположенная по адресу: г.Брест, ул. Московская, 342, прекратила свою работу.
август 2019
Банк изменил процентные ставки по договорам текущего (расчетного) банковского счета «Накопительный» в иностранной валюте, установив их в размере 0,01 % годовых. И возобновил заключение с физическими лицами договоров текущего (расчетного) банковского счета «Накопительный».
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ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» прекратил осуществлять операции по проверке подлинности иностранной валюты.
октябрь 2019
Прошло Внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был избран новый члена Наблюдательного совета банка, и определен размер его вознаграждения.
Текст: Антон Зарудницкий
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