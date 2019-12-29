Источник материала: Myfin

У «Абсолютбанка» день рождения!

апрель 2019



«Абсолютбанк», в целях наращивания нормативного капитала, взял субординированный займ в размере двух миллионов белорусских рублей у новополоцкого ООО «Интерсервис».

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Прошло Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК, на котором в том числе были внесены изменения в список членов Наблюдательного совета Банка.

июль 2019

Касса № 4 ЦБУ в Бресте, расположенная по адресу: г.Брест, ул. Московская, 342, прекратила свою работу.

август 2019

Банк изменил процентные ставки по договорам текущего (расчетного) банковского счета «Накопительный» в иностранной валюте, установив их в размере 0,01 % годовых. И возобновил заключение с физическими лицами договоров текущего (расчетного) банковского счета «Накопительный».

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ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» прекратил осуществлять операции по проверке подлинности иностранной валюты.

октябрь 2019



Прошло Внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был избран новый члена Наблюдательного совета банка, и определен размер его вознаграждения.