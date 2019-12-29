ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Абсолютбанка день рождения!

30.12.2019 10:25 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

У «Абсолютбанка» день рождения!

апрель 2019

«Абсолютбанк», в целях наращивания нормативного капитала, взял субординированный займ в размере двух миллионов белорусских рублей у новополоцкого ООО «Интерсервис».

***

Прошло Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК, на котором в том числе были внесены изменения в список членов Наблюдательного совета Банка.

июль 2019

Касса № 4 ЦБУ в Бресте, расположенная по адресу: г.Брест, ул. Московская, 342, прекратила свою работу.

август 2019

Банк изменил процентные ставки по договорам текущего (расчетного) банковского счета «Накопительный» в иностранной валюте, установив их в размере 0,01 % годовых. И возобновил заключение с физическими лицами договоров текущего (расчетного) банковского счета «Накопительный».

***

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» прекратил осуществлять операции по проверке подлинности иностранной валюты.

октябрь 2019

Прошло Внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был избран новый члена Наблюдательного совета банка, и определен размер его вознаграждения.

Текст: Антон Зарудницкий
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравляем Абсолютбанк с прошедшим 29 декабря днем рождения! Основанный в 1993 году банк приоритетом в своей деятельности ставит обслуживание юридических лиц. О...
 
Новости дня
Новости разные
 
Налогообложение доходов физических лиц, полученных от источников за пределами Республики Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика