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Марафон добра, объединяющий страну. Кто и как поздравляет белорусских детей с Новым годом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В предновогодние дни в Беларуси проходят благотворительные акции. Продолжает радовать и исполнять заветные желания маленьких белорусов марафон добра «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без внимания не остается ни один ребенок. К акции уже присоединились многие чиновники, спортсмены, бизнесмены и организации. Каждый из взрослых пытается по-своему внести свой вклад в копилку добрых дел. С особенной трепетностью стараются создать праздник тем, кому поддержка просто необходима.
Вот уже девятый год подряд юным пациентам онкологического центра фонд «Ласковые крылья» приносит подарки и заботу. Этот год не стал исключением. Для детей подготовили творческие мастер-классы и сюрпризы.
Дарить радость и домашнее тепло малышам и подросткам продолжат до середины января.
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Новости Беларуси. В предновогодние дни в Беларуси проходят благотворительные акции. Продолжает радовать и исполнять заветные желания маленьких белорусов марафон...
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