﻿ В Червенском районе Hyundai врезался в попутную фуру и вылетел в кювет: пострадали два человека. 21.by
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В Червенском районе Hyundai врезался в попутную фуру и вылетел в кювет: пострадали два человека

30.12.2019 11:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажирка легковушки пострадали при столкновении с фурой в Червенском районе. Об этом сообщили в МЧС.


Сообщение об аварии вблизи деревни Хутор поступило спасателям 29 декабря, в 07.43. На месте происшествия работники МЧС выяснили, что произошло столкновение Hyundai Elantra с попутным грузовиком MAN. От удара легковушка вылетела в кювет.


В результате ДТП водитель Hyundai оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля мужчину доставали спасатели. Он и его пассажирка с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Водитель фуры не пострадал.

 
 
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