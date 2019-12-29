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В Червенском районе Hyundai врезался в попутную фуру и вылетел в кювет: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Водитель и пассажирка легковушки пострадали при столкновении с фурой в Червенском районе. Об этом
Сообщение об аварии вблизи деревни Хутор поступило спасателям 29 декабря, в 07.43. На месте происшествия работники МЧС выяснили, что произошло столкновение Hyundai Elantra с попутным грузовиком MAN. От удара легковушка вылетела в кювет.
В результате ДТП водитель Hyundai оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля мужчину доставали спасатели. Он и его пассажирка с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Водитель фуры не пострадал.
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Авария произошла утром 29 декабря вблизи деревни Хутор.
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