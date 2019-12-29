В Червенском районе Hyundai врезался в попутную фуру и вылетел в кювет: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажирка легковушки пострадали при столкновении с фурой в Червенском районе. Об этом сообщили в МЧС.





Сообщение об аварии вблизи деревни Хутор поступило спасателям 29 декабря, в 07.43. На месте происшествия работники МЧС выяснили, что произошло столкновение Hyundai Elantra с попутным грузовиком MAN. От удара легковушка вылетела в кювет.





В результате ДТП водитель Hyundai оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля мужчину доставали спасатели. Он и его пассажирка с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Водитель фуры не пострадал.