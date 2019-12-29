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Спрашивали? Отвечаем. Трудовой отпуск

30.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Если человек еще не проработал в организации год, может ли быть предоставлен ему трудовой отпуск?

Отвечает заместитель начальника отдела прокуратуры Могилевской области Марина Самонова:

— В силу ст. 166 Трудового кодекса трудовые отпуска за первый рабочий год предоставляются не ранее чем через 6 месяцев работы у нанимателя, за исключением определенных случаев.

До истечения полугода работы наниматель обязан предоставить трудовые отпуска по желанию работника: женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него; лицам, моложе 18 лет; работникам, принятым на работу в порядке перевода; совместителям, если трудовой отпуск по основному месту работы приходится на период до 6 месяцев работы по совместительству; женщинам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; работникам, обучающимся в вечерних школах и учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского образования, в вечерней или заочной форме получения образования; в других случаях, предусмотренных коллективным договором, соглашением или трудовым договором.

Работающим женам (мужьям) военнослужащих по их желанию трудовой отпуск предоставляется одновременно с отпуском их мужей (жен).

Также возможно предоставление отпуска пропорционально отработанной части рабочего года, но не менее 14 календарных дней.

Ст. 167 ТК предусмотрено, что трудовые отпуска за второй и последующие рабочие годы предоставляются в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления трудовых отпусков, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

 
 
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— Если человек еще не проработал в организации год, может ли быть предоставлен ему трудовой отпуск? Отвечает заместитель начальника отдела прокуратуры...
 
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