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"Подарок" от Кремля: за день до нового года о цене на газ так и не договорились

30.12.2019 11:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Россия пока не согласовали вопросы по газу, нефти и налогам в рамках программы по "углублению интеграции".



Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

"Три вопроса, которые были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они на сегодня остаются. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Остальной пакет уже согласован", - сказал Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"Надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят развязки по этим темам. Аргументации сторон понятны, и нужно просто принять политические решения", - цитирует первого вице-премьера interfax.by.


Заметим, однако, что на минувшей неделе в Кремле заявляли, что еще одна встреча Лукашенко и Путина в этому году не планируется.


Тем временем, по заверениям Крутого, в рамках "углубления интеграции" не планируется отказ от белорусского рубля и переход на другую валюту. "Таких переговоров не ведется", - заявил он.

Крутой напомнил, что  в 2019 году Банк развития Беларуси впервые вышел на рынок еврооблигаций, и это является ярким подтверждением востребованности белорусского рубля как долгового инструмента на международных финансовых рынках. 

"Это, кстати, к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции (с Россией  - ИФ) о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту. Это абсолютная глупость", - добавил он.
 
 
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Беларусь и Россия пока не согласовали вопросы по газу, нефти и налогам в рамках программы по "углублению интеграции".
 
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