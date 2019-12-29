Суд вынес приговор женщине, которая на Toyota сбила двух пешеходов

Источник материала: Tut.by

Женщина, сбившая в Минске на переходе двух пешеходов, получила 1 год 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.



Фото: пресс-служба МВД

Напомним, авария произошла вечером 15 августа. По данным следствия, 30-летняя женщина, управляя Toyota RAV4, ехала по улице Лещинского и сбила двух мужчин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП один из пешеходов (37-летний мужчина) получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Второму мужчине медики оказали помощь на месте, в госпитализации он не нуждался.

Следователи установили , что водитель Toyota проявила невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке и дорожным условиям (темное время суток). Она имела возможность видеть, что в первой полосе стоит Opel Zafira. Несмотря на то, что автомобиль ограничивал обзорность пешеходного перехода, обвиняемая выбрала скорость, не обеспечивающую ей постоянный контроль за безопасным движением, не приняла мер по снижению скорости и не убедилась в том, что перед Opel нет пешеходов.

26 декабря суд Фрунзенского района признал женщину виновной по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к 1,5 года «домашней химии». Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.