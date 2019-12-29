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Суд вынес приговор женщине, которая на Toyota сбила двух пешеходов
Источник материала: Tut.by
Женщина, сбившая в Минске на переходе двух пешеходов, получила 1 год 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Об этом
Напомним, авария
В результате ДТП один из пешеходов (37-летний мужчина) получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Второму мужчине медики оказали помощь на месте, в госпитализации он не нуждался.
Следователи
26 декабря суд Фрунзенского района признал женщину виновной по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к 1,5 года «домашней химии». Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Водитель «паркетника» получила 1,5 года «домашней химии».
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