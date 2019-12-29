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Лукашенко забрал Венский бал – и вызывал новую волну мемов. Шутят даже иностранцы!

30.12.2019 12:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На выходных в Минске прошел первый для Беларуси Венский бал – мероприятие, которое должно было состояться в Купаловском театре при поддержке одного из главных беларуских операторов A1. Ради бала минчане репетировали танцы, покупали смокинги, туфли, шили платья, но в итоге многим пришлось возвращать билеты в кассы, потому что ивент резко сменил формат – и стал президентским.

Бал перенесли из Купаловского во Дворец Независимости, на несколько дней вперед; A1, который собирался половину денег с продажи билетов направить на благотворительность, пообещал перевести эквивалент этой суммы из собственных средств. Сам Александр Лукашенко объяснял, что Венский бал изменился по наитию австрийцев. 

Разумеется, появление Лукашенко на балу вызвало новую волну мемов (этим методом пользователи сети сублимировали возмущение). В Twitter-аккаунте «РБ головного мозга» предложили «расчехлить свои фотошопы» – и опубликовали «болванку» с грозно шагающим по ковровой дорожке президентом для будущих фотожаб. Так появился новый тред. Показываем, как он выглядит:

Источник: tiamat007, Twitter

Источник: vet_from_hell, Twitter

 
Теги: Минск
 
 
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На выходных в Минске прошел первый для Беларуси Венский бал – мероприятие, которое должно было состояться в Купаловском театре при поддержке одного из главных...
 
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