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Доходы белорусов за год увеличатся на 7,5% Крутой

30.12.2019 11:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Реальные доходы наших граждан, уже очищенные от инфляции, вырастут примерно на 7,5% и в среднем по стране составят 1080 рублей, то есть мы полностью выполним прогнозный параметр. Особенно важно, что нам удалось достичь прогнозных цифр в бюджетной сфере: врачи и учителя должны почувствовать увеличение зарплат в этом году примерно на 20%», – отметил первый вице-премьер.

По его словам, предприятий, где зарплата у работников ниже 400 рублей, осталось около 10, а где менее 500 рублей – 336. Такие предприятия постоянно находятся в фокусе внимания, на особом контроле, сказал Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой также подчеркнул, что в уходящем году важным моментом является сдерживание цен и низкая инфляция. «Второй год подряд мы в принципе находимся в прогнозных параметрах. Кроме того, золотовалютные резервы выросли почти на 28% – до $9,2 млрд. Это хорошая подушка безопасности на следующие несколько лет, когда нам предстоят выплаты по внешним долгам», – полагает первый вице-премьер.

Источник: Myfin.by
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Рост реальных денежных доходов белорусов по итогам 2019 года ожидается на уровне 7,5%. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой в эфире...
 
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