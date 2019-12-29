Доходы белорусов за год увеличатся на 7,5% Крутой

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Реальные доходы наших граждан, уже очищенные от инфляции , вырастут примерно на 7,5% и в среднем по стране составят 1080 рублей, то есть мы полностью выполним прогнозный параметр. Особенно важно, что нам удалось достичь прогнозных цифр в бюджетной сфере: врачи и учителя должны почувствовать увеличение зарплат в этом году примерно на 20%», – отметил первый вице-премьер.

По его словам, предприятий, где зарплата у работников ниже 400 рублей, осталось около 10, а где менее 500 рублей – 336. Такие предприятия постоянно находятся в фокусе внимания, на особом контроле, сказал Дмитрий Крутой.