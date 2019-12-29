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Доходы белорусов за год увеличатся на 7,5% Крутой
Источник материала: Myfin
«Реальные доходы наших граждан, уже очищенные от
По его словам, предприятий, где зарплата у работников ниже 400 рублей, осталось около 10, а где менее 500 рублей – 336. Такие предприятия постоянно находятся в фокусе внимания, на особом контроле, сказал Дмитрий Крутой.
Дмитрий Крутой также подчеркнул, что в уходящем году важным моментом является сдерживание цен и низкая инфляция. «Второй год подряд мы в принципе находимся в прогнозных параметрах. Кроме того,
Источник: Myfin.by
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Рост реальных денежных доходов белорусов по итогам 2019 года ожидается на уровне 7,5%. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой в эфире...
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