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«Остановись, мгновение…»

30.12.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В этом году районной газетой «Кричевская жизнь» был проведен фотоконкурс «Остановись, мгновение…», посвященный Году малой родины. Цель конкурса – воспитание чувства патриотизма и любви к своей малой родине, отображение с помощью фотографии отношения к своей малой родине – поселку, деревне, городу, его жителям… Жители Кричевщины присылали портреты, пейзажи, бытовые и жанровые снимки, городскую архитектуру и т. д. Всего на конкурс поступило 1173 работы. Они были размещены в группе газеты в «Одноклассниках», где и проходило голосование на протяжении всего конкурса. Радует то, что среди участников творческого состязания были школьники и студенты, люди среднего возраста и те, кто находится на заслуженном отдыхе. Не менее половины из присланных фотографий были сделаны жителями села. Активны были и горожане.
Победителем конкурса путем голосования подписчиков в группе стала Екатерина Костенкова из Дяговичей. Она уже несколько лет принимает активное участие в фотоконкурсах газеты. Второе место занял кричевлянин Сергей Масихо. Он является членом Союза художников Беларуси. Впервые решил поучаствовать в конкурсе – и результативно. Третье место заняла учащаяся Ботвиновского УПК «Детский сад-средняя школа» Анастасия Нестерова. Она родом из Баевки.
Награждение победителей пройдет после новогодних праздников. Редколлегией газеты также будут отмечены самые активные участники фотоконкурса.

 
 
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В этом году районной газетой «Кричевская жизнь» был проведен фотоконкурс «Остановись, мгновение…», посвященный Году малой родины. Цель конкурса – воспитание
 
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