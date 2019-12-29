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«Остановись, мгновение…»
30.12.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В этом году районной газетой «Кричевская жизнь» был проведен фотоконкурс «Остановись, мгновение…», посвященный Году малой родины. Цель конкурса – воспитание чувства патриотизма и любви к своей малой родине, отображение с помощью фотографии отношения к своей малой родине – поселку, деревне, городу, его жителям… Жители Кричевщины присылали портреты, пейзажи, бытовые и жанровые снимки, городскую архитектуру и т. д. Всего на конкурс поступило 1173 работы. Они были размещены в группе газеты в «Одноклассниках», где и проходило голосование на протяжении всего конкурса. Радует то, что среди участников творческого состязания были школьники и студенты, люди среднего возраста и те, кто находится на заслуженном отдыхе. Не менее половины из присланных фотографий были сделаны жителями села. Активны были и горожане.
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В этом году районной газетой «Кричевская жизнь» был проведен фотоконкурс «Остановись, мгновение…», посвященный Году малой родины. Цель конкурса – воспитание
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