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Названы несколько возможных причин авиакатастрофы в Казахстане. Чёрные ящики не повреждены
Источник материала: СТВ
Новости Казахстана. Бортовые самописцы с самолета,
Власти Казахстана уже исключили из списка возможных причин крушения погодные условия. Среди других версий: ошибка навигационных служб, ошибка экипажа, а также техническая неисправность. Осмотр места происшествия продолжается, готовится передислокация лайнера в район аэропорта для более детального изучения.
Напомним, самолет, летевший рейсом Алматы – Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 98 человек. 12 пассажиров погибли.
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Новости Казахстана. Бортовые самописцы с самолета, разбившегося под Алматой, переданы в Межгосударственный авиационный комитет, сообщили в программе Новости «24...
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