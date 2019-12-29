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С новым годом, мамы! «Милавица» решила создать идеальный образ женщины

30.12.2019 15:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С новым годом, мамы! «Милавица» решила создать идеальный образ женщины

В брендовом календаре на 2020 год «Милавица» сменила концепцию подбора моделей и сделала упор на создание идеального образа белорусской женщины-мамы.

Основу нового календаря, демонстрирующего перспективную коллекцию женского белья на 2020 год, впервые составили не только известные модели, но и женщины, которые окружают нас в повседневной жизни. Молодые и красивые мамы - они не просто показали на себе все достоинства белья от «Милавицы», но и смогли доказать, что каждая женщина по-своему неповторима.

Например, впервые в качестве модели попробовала себя новый партнер «Милавицы», открывшая в 2019 году два магазина Milavitsa на Кипре. Это новый и довольно перспективный для белорусского производителя рынок. Ольга Романова родом из Беларуси, но уже несколько лет живет на Кипре. О достоинствах белорусского белья знает давно и не понаслышке, поэтому решила не только связать свой бизнес на Кипре с «Милавицей», но и на себе продемонстрировать шик и блеск известного белорусского бренда. У Ольги двое детей, но это не помешало стать ей «миссис апрель» в календаре Milavitsa, а также показать какой шикарной может быть женщина на Новый год.

Еще одна мама в календаре – маркетолог СП ЗАО «Милавица» Наталья Владимирова. Она воспитывает дочь, делает успешную карьеру маркетолога и на деле доказывает, что мамы в Беларуси не только умные, но и красивые.

«Мы впервые решили использовать в брендовом календаре не только профессиональных моделей, но и обычных женщин из своего окружения. Мы хотим показать, что в белье Milavitsa красивой может быть любая девушка и даже мама, загруженная заботой о своих детях. Конечно, основным лицом стала профессиональная модель Анна Секацкая, но ее мы тоже выбрали именно потому, что ее естественные формы, создают идеальный образ настоящей женщины», - рассказала начальник отдела маркетинга СП ЗАО «Милавица» Юлия Миргородская.

Календарь 2020 года не случайно сделан с акцентом на женщин-мам. Год будет високосным, поэтому астрологи советуют особо позаботиться о сохранении семейных ценностей.

 
 
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В брендовом календаре на 2020 год «Милавица» сменила концепцию подбора моделей и сделала упор на создание идеального образа белорусской женщины-мамы.
 
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