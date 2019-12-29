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Юный бесправник ехал за рулём в Малорите. Оказалось, ещё и пьян

30.12.2019 15:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27 декабря около 12:40 на автодороге «Ляховцы-Мельники» инспекторы ГАИ задержали жителя деревни Мельники, 1981 года рождения, который управлял моноблоком «Фермер». Результаты медицинского освидетельствования показали 2,4-2,6 промилле алкоголя. В отношении него был составлен протокол по ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Юный бесправник ехал за рулём в Малорите. Оказалось, ещё и пьян


29 декабря около 00:50 в Малорите, на улице Энгельса, был остановлен автомобиль «Фольксваген Пассат», под управлением молодого человека, 1998 года рождения. Юноша находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения (1,7-1,8 промилле) и не имея права управления.

В отношении него составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.16 и ч. 2 ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения… и повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления…).

Сегодня утром, около 07:55 в Малорите, на улице Красноармейской, остановлен автомобиль «Киа» под управлением местного жителя, 1978 года рождения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (06,-0,8 промилле).

В отношении него был составлен протокол по ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения…).

Юный бесправник ехал за рулём в Малорите. Оказалось, ещё и пьян

Уважаемые водители, ГАИ напоминает, что в период времени с 27 декабря по 07 января на территории Республики Беларусь проходит профилактическая акция «Трезвость – норма на дороге!». Помните, что езда за рулем и нахождение в нетрезвом состоянии – две несовместимые вещи. На дороге нет места алкоголю. Пьяный водитель не контролирует свои действия, не может своевременно среагировать на изменение дорожной обстановки, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Уважаемые водители, садясь за руль автомобиля, вы несете ответственность за себя и за других участников дорожного движения. Не забывайте о безопасности и соблюдайте ПДД.

 
 
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  27 декабря около 12:40 на автодороге «Ляховцы-Мельники» инспекторы ГАИ задержали жителя деревни Мельники, 1981 года рождения, который управлял моноблоком «Фермер»....
 
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