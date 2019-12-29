Прокуратура Осиповичского района: «Наркомания должна быть побеждена»

Источник материала: Асiповiцкi край

Законодатель установил уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов — это статья 328 Уголовного кодекса страны. Наркомания — это враг, существенно влияющий на нашу общественную безопасность, и с этим злом нужно постоянно вести непримиримую борьбу. Человек, употребляющий наркотики, опасен для своей семьи, как никто иной склонен к совершению правонарушений и преступлений.

Наркомания молодеет, и одна из причин употребления наркотиков молодежью — отсутствие надлежащей профилактической работы родителей: им обязательно нужно знать, с кем дети общаются, чем увлекаются и что смотрят по телевизору и в интернете. Ибо молодые люди, не обретя себя, не выбрав жизненный путь, проваливаются в бездну и «пропадают».

Оперативными службами РОВД постоянно ведется работа по выявлению лиц, сбывающих и употребляющих наркосредства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги.

Самый распространенный вид наркотика на территории Осиповщины — марихуана (конопля). Возможно, это объясняется легкодоступным способом ее приобретения. Она дикорастущая, не требует много усилий для употребления: достаточно сорвать, высушить и измельчить. В текущем году на территории района зарегистрировано 39 преступлений, предусмотренных ст. 328 УК, из них 32 — связанных с незаконным приобретением и хранением марихуаны.

В суде Осиповичского района рассмотрено, например, уголовное дело по обвинению гр. Л., который на протяжении нескольких лет незаконно приобретал и хранил без цели сбыта такое наркотическое средство для личного потребления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Также осужден судом гр. М., который путем сбора растений рода конопля незаконно приобрел и хранил по месту жительства марихуану. Наказание — ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на полтора года.

Добавлю, что в отношении лиц, употребляющих наркотики, назначаются и проводятся судебно-психиатрические экспертизы, по заключению которых к страдающим наркоманией применяется принудительное лечение.

Геннадий БОРЩЕВСКИЙ,

заместитель прокурора района.