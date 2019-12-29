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Салют, go-go танцы и много музыки. Что будет в Гродно в новогоднюю ночь на главной площади

30.12.2019 16:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Площадь Ленина в Гродно в новогоднюю ночь превратится в главную новогоднюю сцену. В час ночи здесь начнется концерт с участием артистов, танцоров и, конечно, главных зимних персонажей — Деда Мороза и Снегурочки. Также горожанам обещают салют, световую иллюминацию и битву диджеев.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Праздничная программа начнется в час ночи со световой иллюминации. Потом будет выступать минский кавер-бэнд «Peppers», в два часа ночи запустят салют. Правда, не на самой площади Ленина, а в Коложском парке.

После этого на площади продолжатся новогодние гуляния — будет выступать шоу-проект «Малина», гродненские артисты и, наконец на сцену выйдут диджеи Sasha Black и Dj Maise в сопровождении «GO-GO» шоу-балета «Mаксимум».

Закончится развлекательная программа в 4 утра. Все это время на площади Ленина будут работать фуд-траки и другие точки общепита.

Кстати, улицы вокруг площади Ленина в новогоднюю ночь временно перекроют. Так будут закрыты для движения транспорта (кроме общественного) улица Дзержинского на участке от улицы 1 Мая до улицы Социалистической), улица Социалистическая от Ожешко до Карбышева, а также площадь Тизенгауза и часть улицы Горького. Проехать здесь на своей машине нельзя с 23.00 31 декабря до 4.30 1 января.

В Гродно пустят дополнительные маршруты общественного транспорта, который будет курсировать до пяти утра.

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Теги: Гродно
 
 
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Площадь Ленина в Гродно в новогоднюю ночь превратится в главную новогоднюю сцену. В час ночи здесь начнется концерт с участием артистов, танцоров и, конечно,...
 
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